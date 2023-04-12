Министр иностранных дел Сирии прибыл в Саудовскую Аравию

Глава МИД Сирии Фейсал аль-Микдад прибыл с первым за 12 лет визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: spa.gov.sa Фото: spa.gov.sa

«Министр иностранных дел Фейсал аль-Микдад и сопровождающая его делегация прибыли в город Джидда в Королевстве Саудовская Аравия с рабочим визитом по приглашению саудовского министра иностранных дел принца Фейсала бен Фархана для проведения переговоров по двусторонним отношениям между двумя братскими странами и вопросам, представляющим взаимный интерес»,— говорится в сообщении.

В свою очередь саудовское государственном агентство SPA сообщило, что «министр Микдат посещает Саудовскую Аравию для проведения переговоров, посвященных усилиям по достижению политического решения сирийского кризиса». В сообщении отмечается, что в планах переговоры, касающиеся усилий по возвращению сирийский беженцев. Речь также пойдет о доставке гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения районы Сирии.

Визит проходит накануне намеченного в пятницу в Джидде заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Его главной темой станет обмен мнениями о восстановлении полноправного членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ).

Саммит ЛАГ должен пройти в Саудовской Аравии 19 мая. Ранее агентство Reuters сообщало, что король Саудовской Аравии намерен пригласить президента Сирии Башара Асада принять участие в саммите. Предполагалось, что приглашение будет передано через саудовского министра иностранных дел. Напомним, что членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году, тогда же были прерваны дипломатические отношения Дамаска с рядом арабских государств, но в последние годы начался обратный процесс.

Подробнее об отношениях стран — в материале «Ъ» «Сирия и Саудовская Аравия готовы к диалогу».

Марианна Беленькая