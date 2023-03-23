Сирия и Саудовская Аравия готовы к диалогу

Дамаск и Эр-Рияд готовы восстановить дипломатические отношения, утверждает агентство Reuters, а также еще ряд СМИ. Официальное подтверждение информации оперативно не поступило, однако мало кто сомневается, что в ближайшее время саудовское посольство откроет свои двери в Дамаске после более чем десятилетнего перерыва. Решение Саудовской Аравии пойти на примирение с президентом Сирии Башаром Асадом вызвано во многом желанием арабских стран ограничить влияние на сирийской территории Ирана, а также стремлением решить еще ряд региональных проблем. Одной из сторон, активно работавших над сближением Сирии и Саудовской Аравии, была Москва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Молодой человек с сирийским флагом на линии контроля на Голанских высотах

Фото: Ariel Schalit / AP Молодой человек с сирийским флагом на линии контроля на Голанских высотах

Фото: Ariel Schalit / AP

Сирия и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств. Об этом в четверг сообщили источники информагентства Reuters. Они утверждают, что решение было достигнуто после того, как Эр-Рияд посетил некий высокопоставленный представитель сирийской разведки. Информацию о визите также подтверждает катарское издание The Middle East Eye. Оно ссылается на неназванные околоофициальные сирийские источники. В то же время некоторые арабские издания утверждают, что в Эр-Рияде был брат сирийского президента Махер Асад.

По информации Reuters, Дамаск и Эр-Рияд готовятся вновь открыть посольства после мусульманского праздника Ид уль-Фитр (Ураза-байрам), который отмечается по завершении месяца Рамадан.

В нынешнем году праздник приходится на 22 апреля. Ранее ТАСС со ссылкой на свои источники проинформировал, что глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд может посетить Дамаск на Ид уль-Фитр.

Официального подтверждения со стороны сирийских и саудовских властей информации о восстановлении дипотношений оперативно не прозвучало, лишь источник в МИД королевства сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Ихбария», что «в рамках стремления Эр-Рияда облегчить консульские услуги официальные лица двух стран ищут варианты для возобновления этих услуг». Это не совсем то, на что рассчитывают в регионе, но курс на сближение все-таки очевиден. Все последние недели события развивались именно в этом направлении, и вопрос только в сроках, когда слухи станут реальностью.

Напомним, Саудовская Аравия отозвала своего посла из Дамаска и присоединилась к экономическому бойкоту Сирии в 2011 году после начала в этой стране народных волнений. Более того, Эр-Рияд активно поддерживал сирийскую вооруженную оппозицию, а также приютил у себя оппозиционные политические структуры. Однако в 2018 году (после того как сирийские власти вернули под свой контроль Восточную Гуту — крупнейший на тот момент оплот вооруженной оппозиции, в том числе опекаемой Эр-Риядом) королевство слегка скорректировало свою позицию. Именно тогда наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман впервые допустил возможность дальнейшего пребывания у власти президента Сирии Башара Асада. «Башар остается, но я считаю, что в его интересах не позволять иранцам делать все, что они хотят»,— заявил он в интервью журналу Time. Однако до восстановления дипломатических отношений было тогда еще далеко.

Основной проблемой для Эр-Рияда были тесные связи Дамаска и Тегерана, с которым саудовцы также не поддерживали дипломатических контактов с 2016 года и находились фактически в состоянии холодной войны.

Еще в конце февраля в СМИ появились публикации о том, что Саудовская Аравия выставила Сирии список требований, в случае реализации которых королевство могло бы возродить диалог с сирийским руководством. Среди прочего речь шла о выводе из Сирии лояльных Ирану шиитских вооруженных формирований. Однако 10 марта стало известно, что Эр-Рияд и Тегеран решили оставить свои разногласия позади и договорились об открытии посольств. Стало ясно, что Сирия на очереди.

В обнадеживающую тенденцию также вписывалось решение Саудовской Аравии оказать гуманитарную помощь пострадавшей от землетрясения Сирии, несмотря на отсутствие дипотношений. В середине февраля первый за 12 лет саудовский самолет приземлился в аэропорту Алеппо: он привез гуманитарную помощь. На помощь Сирии пришли и другие арабские страны. Тогда же все громче стали звучать заявления политиков, что пора бы вернуть Дамаску его место в Лиге арабских государств (ЛАГ). Напомним, что членство Сирии в этой организации было приостановлено в ноябре 2011 года. Основной противник возвращения Сирии в ЛАГ — Катар, а вот Саудовская Аравия уже несколько лет как колеблется. И с каждым днем все сильнее.

Так, две недели назад Фейсал бен Фархан заявил журналистам, что в арабском мире формируется консенсус в отношении того, что изоляция Дамаска не работает и необходим диалог с Сирией, особенно для решения гуманитарных вопросов. «Взаимодействие для решения этих проблем необходимо. И это вполне может привести в конечном итоге к возвращению Сирии в Лигу арабских государств и так далее. Но сейчас, я думаю, слишком рано обсуждать это»,— сказал саудовский министр журналистам в Лондоне. А на следующий день он уже обсуждал эту тему на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве. «В целом видим, что многие арабские страны активно поддержали Дамаск в их непростых условиях и хотелось бы надеяться, что эта гуманитарная солидарность позволит создать условия и для решения политических вопросов, включая возвращение Сирии в Лигу арабских государств»,— сказал тогда своему коллеге российский министр. Не прошло и недели, как эту же мысль Сергей Лавров повторил уже главе МИД Сирии Фейсалу аль-Микдаду, который прилетел в Москву в составе делегации президента Башара Асада.

Учитывая время визитов саудовской и сирийской делегаций в Москву, вполне можно предположить, что Россия активно участвовала в посредничестве между Эр-Риядом и Дамаском.

Впрочем, российские дипломаты и раньше не скрывали, что лоббируют возвращение Сирии в ЛАГ, что должно помочь вывести Дамаск из политической изоляции и (что самое главное) открыть возможности для экономического взаимодействия с ним арабских стран. Очевидно, что приложили руку к сближению саудовско-сирийских позиций и ОАЭ, которые также активно поддерживают воссоединение Сирии и ЛАГ. Напомним, что после Москвы президент Асад также посетил Абу-Даби.

Одновременно с этим на прошлой неделе The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью о новой сделке, которую арабские страны предлагают Сирии в обмен на восстановление дипотношений. Переговоры координирует Иордания. По данным издания, арабские страны предложили миллиарды долларов на восстановление Сирии после гражданской войны и землетрясения, а также обязались лоббировать снятие американских и европейских санкций с Дамаска. Взамен президент Асад должен пойти на взаимодействие с сирийской политической оппозицией, а также согласиться на размещение на сирийской территории арабских военных, которые бы обеспечили защиту беженцам, готовым вернуться в Сирию. Возможно, что речь идет о севере Сирии, где сейчас находятся турецкие военные и на чей уход надеется Дамаск. Кроме того, среди требований к сирийским властям — положить конец контрабанде наркотиков, которые буквально завалили страны Персидского залива, и попросить Иран не расширять свое присутствие в Сирии.

Отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии, и до последнего момента президент Асад не проявлял к ним особого интереса с учетом звучавших требований, которые очевидно не нравятся Дамаску. Кроме того, вряд ли западные страны готовы снять санкции с Сирии в условиях, когда политический диалог между Дамаском и оппозицией заморожен. Однако, как подчеркивает WSJ, после землетрясения, которое в феврале унесло жизни более чем 6 тыс. сирийцев, власти в Дамаске решили использовать гуманитарную ситуацию для сближения с арабскими столицами.

Главы МИД Египта и Иордании впервые после 2011 года уже посетили Дамаск. Теперь к такому шагу готов и саудовский министр. Источники WSJ утверждают: хотя многие арабские лидеры по-прежнему весьма негативно относятся к Башару Асаду, они решили, что изоляция Сирии оказалась контрпродуктивной, так как привела к усилению влияния в регионе. Эту мысль арабским партнерам раньше внушала и Москва, говорилось об этом и западным дипломатам, но никто не слышал. Теперь соперничать с Тегераном в Сирии уже непросто, но учитывая, что Дамаск остро нуждается в финансовых ресурсах, у Эр-Рияда и других арабских столиц есть шанс.

Марианна Беленькая