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Коммерсантъ FM
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«Полюс» располагается в Астане

Почему компания выбрала Казахстан для листинга депозитарных расписок

Крупнейший российский золотодобытчик — компания «Полюс» — планирует провести листинг на международной бирже в Астане, пишет Bloomberg. По данным агентства, торговая площадка в Казахстане может стать домашней биржей и для других российских эмитентов, которые хотят продавать свои акции иностранным инвесторам. После введения санкций у российского бизнеса в мире осталось не так много вариантов для размещения ценных бумаг.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас Казахстан выглядит самой адекватной альтернативой западным площадкам, отметил директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов: «Инвесторы могут быть, например, дружественными нерезидентами, и для них нет каких-то особых санкционных рисков ни со стороны России, ни со стороны Запада. Вопрос в том, чтобы инфраструктура не подвела.

Сейчас нет уверенности в том, что акции российских эмитентов продолжат торговаться в Великобритании или США. Поэтому инвесторы готовы покупать их там, где меньше всего рисков, и в данном случае — на бирже в Астане.

Теоретически хорошо себя могли бы показать и китайские площадки. Но там, видимо, из-за регуляторных ограничений такого рода листинг не развит. Насколько я помню, там торгуется только "Русал". Кроме того, дело в том, что должны быть правила делового оборота, деловой язык общения, и не всем в этом плане удобна КНР, в том числе из-за разницы в часовых поясах. И, выходит, биржа Астаны — это такой хороший хаб для всех сторон».

Еще одна российская золотодобывающая компания — Polymetal — может зарегистрировать свою материнскую компанию в международном финансовом центре «Астана», сообщает Bloomberg. В январе 2023 года руководство горнорудного добытчика сообщало, что планирует разделить компанию на российскую и казахстанскую части. Так она получит возможность совершать корпоративные операции, включая, например, выплату дивидендов.

Вместе с тем только отчаянное положение может заставить компанию рассматривать Казахстан как основную биржу для своих бумаг, пояснил управляющий директор «Арбат Капитал» Александр Орлов: «Все-таки для инвесторов из Европы и США это регион, скажем так, спорный. Для них покупки ADR на Лондонской бирже или в Астане — это принципиально разные вещи с точки зрения того, что они получают в юридическом смысле слова.

Кто и на каких условиях сможет работать на новой бирже в Казахстане

Главный минус — это непроверяемая годами юридическая структура. Потому что стоит вопрос о том, насколько тебе будет из этих активов выйти в случае необходимости. Это касается и самой молодой биржи, и Казахстана как юрисдикции, которая может все-таки влиять на ситуацию в Астане. То есть пока это вроде международный финансовый центр, который существует вненационально от Казахстана. Но, конечно, наивно полагать, что в развивающихся странах это может существовать точно так же, как условный Гонконг в Китае.

Что касается тех игроков, кому это может быть интересно, то речь идет прежде всего о компаниях, которым нужно переструктурироваться из-за недружественных юрисдикций. То есть о структурах, которые де-факто российские, но де-юре кипрские или люксембургские. Для них это очень важно делать, просто потому что иначе они не смогут двигать средства для компании, которые исходно де-факто российские. Вот для них такой листинг может иметь смысл, правда, только если существует запрос от конкретных внешних акционеров.

То есть если у тебя есть какая-то большая доля держателей бумаг из недружественных стран, которые не хотят из них выходить, но при этом не могут эффективно зарабатывать на акциях ни в Лондоне, ни в Москве, то для них имеет смысл сделать такой листинг. Он подразумевает не столько активную торговлю бумагами, сколько возможность проводить через эту площадку какие-то внебиржевые трансакции».

Несколько российских компаний уже торгуются на Астанинской международной бирже. Так, в конце марта на площадку вышли агрохолдинг «Русагро» и ритейлер «О’Кей».

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Светлана Белова

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