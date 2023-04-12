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Коммерсантъ FM
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Районная газета в Астраханской области осталась без журналистов

Чиновники Володарского района Астраханской области уволили и. о. главного редактора муниципальной газеты «Заря Каспия». Об этом «Ъ» рассказала пресс-служба местной администрации. Основанием для увольнения Виталия Королевского стал п. 2 ст. 278 ТК РФ — решение собственника. Издание учреждено администрацией МО «Володарский район».

Чиновники добавили, что господин Королевский не имел высшего образования и совмещал полномочия руководителя коллектива с обязанностями верстальщика. По словам муниципальных служащих, уже после прекращения полномочий он лично уволил обоих журналистов, которые работали в редакции,— действия чиновники назвали незаконными.

Как пишет Astrakhan.ru, причиной для увольнения и. о. главного редактора стал конфликт с главой администрации Хамзой Исмухановым — последний якобы вмешивался в дела издания и в редакционную политику.

Новым главным редактором стала Шолпан Мусралиева. В районной администрации сообщили, что она имеет опыт госслужбы. В редакции корреспонденту «Ъ» не ответили. Телефон был выключен и у господина Королевского.

«Заря Каспия» — единственное издание Володарского района; газета выходит с 1965 года. В районной администрации заверили «Ъ», что, несмотря на отсутствие в редакции журналистов, газета продолжит выходить.

Никита Маркелов, Саратов

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