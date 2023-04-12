Премьер-снайпер

Первый из двух матчей в самом статусном четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов принес «Манчестер Сити» неожиданно убедительную — 3:0 — победу над «Баварией», а манчестерскому феномену Эрлингу Холанну — очередное бомбардирское достижение. Гол в ворота мюнхенцев стал для него 45-м в сезоне, и это новый рекорд для игроков Английской премьер-лиги (АПЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гол в ворота «Баварии» стал для форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна 45-м в сезоне, и это рекорд для игроков Английской премьер-лиги

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff, Jason Cairnduff / Reuters Гол в ворота «Баварии» стал для форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна 45-м в сезоне, и это рекорд для игроков Английской премьер-лиги

Фото: REUTERS/Jason Cairnduff, Jason Cairnduff / Reuters

Этот матч, в котором «Манчестер Сити» удивительно крупно разгромил другого фаворита Лиги чемпионов и, кажется, превратил встречу ответную в чистую формальность, подарил, естественно, немало тем для жарких дискуссий среди тех, чья профессия — анализировать футбол. Ну, допустим, на BBC и в L’Equipe с удовольствием разбирали жестокий манчестерский прессинг, ставший, кажется, сюрпризом для «Баварии», хотя вроде бы ее новый тренер Томас Тухель, недавно трудившийся в «Челси», должен был подготовиться к нему, и изумлялись податливости и дерганости обычно куда более крепкой и спокойной мюнхенской обороны.

Но главная тема все-таки была простой и понятной и требовала не долгих споров, а обычной фиксации. Плюс смакования. Такого, как на BT Sport, где приглашенный на роль эксперта бывший форвард сборной Германии Марио Гомес называл Эрлинга Холанна «монстром» и «чудовищем», или на BBC: там бывший хавбек сборной Англии Оуэн Харгривс говорил, что игрока опаснее и эффектнее норвежца он никогда не видел.

Это был классический, можно сказать, матч для 22-летнего Холанна, которого «Манчестер Сити» летом 2022 года так удачно для себя купил у дортмундской «Боруссии».

По ходу игры он коснулся мяча 28 раз — меньше, чем любой другой футболист, который вышел на нее в стартовом составе в манчестерской или мюнхенской майке. Но польза от этих касаний была колоссальной. Именно Холанн отдал во втором тайме при счете 1:0 передачу Бернарду Силве, поразившему ворота «Баварии», и именно он забил ей третий гол, видимо угробивший всю интригу в противостоянии.

Этот гол был для норвежского вундеркинда 11-м в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и 45-м, если брать все официальные соревнования текущего сезона. А 45 — цифра жутко примечательная.

Те, кто обожает футбольную статистику, наверняка вспомнят, что вообще-то в 2012 году Лионель Месси, тогда еще молодой, завершил сезон, имея в активе 73 мяча. И до этой планки Холанну, разумеется, уже не дотянуться. Но Месси львиную долю этих мячей — полсотни — забил в не слишком конкурентном испанском чемпионате, выступая за «Барселону», в то время сметавшую с пути местных аутсайдеров.

Ценность показателей Холанна в том, что они добыты благодаря фантастической результативности в наиболее престижном еврокубке, а также наиболее плотном из национальных первенств.

И для футболистов Английской премьер-лиги, основанной в 1992 году, его 45 голов — абсолютный рекорд. Совладельцами прежнего — 44 — были голландец Руд ван Нистелрой и египтянин Мохамед Салах. Ван Нистелрой блеснул 20 лет назад, играя за «Манчестер Юнайтед», Салах — шесть, играя за «Ливерпуль».

Но есть нюанс. И Руд ван Нистелрой, и Мохамед Салах до 44 голов добрались, проведя по 52 игры. Эрлинг Холанн 45 выбил всего-то в 39 встречах. Иными словами, его средняя результативность превышает мяч за игру, и о такой не мечтают даже сильнейшие снайперы Национальной хоккейной лиги.

А в календаре сезона между тем у «Манчестер Сити» осталось еще не так уж мало матчей. В чемпионате — девять, в Кубке Англии — как минимум один, полуфинальный против «Шеффилд Юнайтед», а теперь ясно, что в Лиге чемпионов их будет точно больше одного. Так что теоретически Эрлинг Холанн может замахнуться и на ее бомбардирский рекорд — 17 голов Криштиану Роналду за «Реал» девять лет назад. По крайней мере, учитывая форму и продуктивность норвежца, погоня за ним не смотрится чем-то из области фантастики.

Алексей Доспехов