Высокий блондин в серой бутсе

Очередными четвертьфиналистами Лиги чемпионов стали «Манчестер Сити» и «Интер». Это выяснилось после того, как действующий чемпион Англии благодаря пяти голам норвежского форварда Эрлинга Холанна в ответном матче первого раунда play-off на своем поле разгромил немецкий «Лейпциг» — 7:0, а итальянский клуб в гостях добился нулевой ничьей c «Порту».

Соотношение сил перед ответной встречей второй команды нынешнего чемпионата Англии с третьей командой чемпионата Германии не подразумевало сюрпризов. «Манчестер Сити» выглядел явным фаворитом этой пары еще по итогам жеребьевки, а после того, как три недели назад британскому гранду удалось увезти из Лейпцига ничью — 1:1, его шансы на выход в четвертьфинал стали еще более весомыми. «Лейпциг» — добротный немецкий клуб. Однако подопечным не менее добротного главного тренера Марко Розе предстояло на чужом поле столкнуться со звездным коллективом, в котором роль первой скрипки исполняет сам Эрлинг Холанн, на данный момент — самый эффективный форвард мирового футбола. И то, что высокий, крепкий норвежец своей внешностью больше напоминает не скрипача, а прожженного рокера в самом расцвете творческих сил, лишь усугубляло положение гостей.

Хозяева, как и можно было предположить, начали встречу максимально активно, и первый опаснейший момент им удалось создать уже на третьей минуте. Кевин де Брейне навесил с правого фланга, Илкай Гюндоган плотно приложился к мячу, но тот полетел выше ворот. Вскоре Холанн совершил скоростной прорыв по центру и попытался протолкнуть мяч мимо вратаря Яниса Бласвиха, однако тот не оплошал. «Лейпциг», в свою очередь, попробовал размять чужого голкипера Эдерсона прострелом с левого фланга Давида Раума, но это был всего лишь эпизод, потому что вскоре в штрафной на другой половине поля после очередного углового в штрафной гостей стало совсем горячо.

А затем «Манчестер Сити» выдал на-гора результат — хотя и не без помощи арбитров. Дело в том, что на 22-й минуте словенский судья Славко Винчич с подачи VAR назначил в ворота «Лейпцига» весьма спорный пенальти: мяч буквально чиркнул по руке защитника Беньямина Хенрикса, который к тому же находился спиной по отношению к наносившему удар сопернику. Одиннадцатиметровый без тени сомнения реализовал Холанн. Впрочем, еще через пару минут гости могли сетовать лишь на самих себя. Они не сумели справиться с прессингом, неудачно начали атаку и пропустили молниеносный контрвыпад. Де Брейне, пробив из-за пределов штрафной, угодил в перекладину, а Холанн головой послал мяч практически в пустые ворота. Стало ясно, что интрига, которая и так выглядела гипотетической, окончательно испарилась. Дальнейшие события доставляли удовольствие лишь для болельщиков «Манчестер Сити» и поклонников персонально Холанна.

Логика событий намекала на хет-трик, и он состоялся еще до перерыва после углового Джека Грилиша, попадания в штангу Рубена Диаша и неудачного выноса полузащитника «Лейпцига» Амаду Айдары, который угодил в ногу норвежца. Во втором тайме избиение гостей продолжалось. За красивым точным ударом Гюндогана последовали еще два мяча Холанна, который, как хоккеист, поймал кураж в игре на добивание и уже к 57-й минуте стал всего лишь третьим футболистом, забившим пять голов в одном матче Лиги чемпионов. (Ранее в 2012 году это удавалось Лионелю Месси в матче «Барселона» — «Байера» и в 2014 году нападающему «Шахтера» Луису Адриано во встрече с белорусским БАТЭ). Продолжения от Холанна, правда, не последовало, поскольку главный тренер Пеп Гвардиола отправил его отдыхать. Но самый красивый гол этого вечера был еще впереди. Его уже в компенсированное время великолепным ударом в девятку с линии штрафной забил Де Брейне.

В итоге — 7:0. То есть, в этой паре, как и неделю назад в противостоянии лонднонского «Челси» с дортмундской «Боруссией», верх снова взял клуб из Англии. Что касается второй встречи вечера, «Порту» c «Интером», то в ней чемпион Португалии дома так и не смог распечатать чужие ворота, и дальше прошли миланцы, которые ранее на своем поле победили 1:0.

Евгений Федяков