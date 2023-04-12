Минкульт объявил об отставке худрука БДТ Андрея Могучего

Художественный руководитель Большого драматического театра в Петербурге Андрей Могучий снят с должности в связи с истечением срока контракта. Об этом 12 апреля сообщили «Интерфаксу» в Министерстве культуры России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Могучий на открытии выставки проекта «Метаморфозы» в БДТ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Андрей Могучий на открытии выставки проекта «Метаморфозы» в БДТ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Срок действующего контракта художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андрея Могучего прекратился 9 апреля. Нынешний директор БДТ Татьяна Архипова продолжит свою работу в театре в соответствии с новым уставом»,— отметили в ведомстве.

Андрей Могучий находился на должности худрука БДТ 10 лет — с 2013 года. Причину, по которой с режиссером не продлили контракт, в ведомстве не назвали. В дальнейшем театр будет работать как директорское учреждение, для этого там обновят устав.

Напомним, что в феврале 2022 года господин Могучий подписал обращение деятелей культуры с призывом остановить СВО на территории Украины. Бумага с подписями была опубликована в социальных сетях директора Театра наций Марии Ревякиной. Кроме того, в апреле этого года в Смольном заявляли о необходимости снять из репертуара постановки с участием Данилы Козловского и Ксении Раппопорт из-за якобы имеющихся признаков дискредитации армии.

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