Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мурал в память о военкоре Владлене Татарском появится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начали создавать мурал в память о Владлене Татарском (псевдоним военкора Максима Фомина), погибшего во время теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Портрет будет нарисован на стене жилого дома на пересечении улиц Горького и Ошарской. Инициатором проекта выступил штаб Захара Прилепина.

Владлен Татарский воевал на Донбассе с 2014 года, работал военкором и вел свой блог. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище с воинскими почестями.

Ранее на месте мурала находилась работа «Выход из реальности», которую художник Рустам Qbic создал в ходе фестиваля «Место» в 2020 году.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...