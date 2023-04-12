Мурал в память о военкоре Владлене Татарском появится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начали создавать мурал в память о Владлене Татарском (псевдоним военкора Максима Фомина), погибшего во время теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.
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Портрет будет нарисован на стене жилого дома на пересечении улиц Горького и Ошарской. Инициатором проекта выступил штаб Захара Прилепина.
Владлен Татарский воевал на Донбассе с 2014 года, работал военкором и вел свой блог. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище с воинскими почестями.
Ранее на месте мурала находилась работа «Выход из реальности», которую художник Рустам Qbic создал в ходе фестиваля «Место» в 2020 году.