Volvo Group получила рекордную операционную прибыль в первом квартале

Операционная прибыль концерна Volvo Group в первом квартале выросла на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 18,4 млрд шведских крон ($1,76 млрд). Данные об этом приводятся в предварительной отчетности компании. Полная отчетность будет опубликована 20 апреля. Как отмечает Reuters, заявленная в предварительной отчетности операционная прибыль — рекордный показатель для шведского производителя грузовых автомобилей, автобусов и строительного оборудования. Он превышает прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitiv Eikon, которые ожидали операционную прибыль в размере $1,2 млрд.

Чистые продажи Volvo Group в первом квартале выросли на 24,8% и составили $12,7 млрд. Операционная маржа выросла с 12% до 14%. Рост продаж и прибыли показали оба подразделения компании: у Volvo Trucks чистые продажи выросли с $6,7 млрд до $8,6 млрд, у подразделения по производству строительного оборудования показатель вырос на 11%, до $2,4 млрд.

По мнению аналитиков JPMorgan, которых цитирует Reuters, «на результатах квартала сказалось повышение цен на продукцию, а также значительное улучшение ситуации с цепочками поставок, из-за чего было меньше остановок конвейеров». Акции Volvo Group отреагировали на публикацию ростом на 8,4%. За последние 12 месяцев акции компании выросли на 35,3%.

Алена Миклашевская