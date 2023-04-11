Смольный перенаправил в Минкульт противников участия Козловского и Раппопорт в спектаклях

Глава комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин ответил депутату Государственной думы Дмитрию Кузнецову, который добивается отмены спектаклей Малого драматического театра (МДТ) с участием Данилы Козловского и Ксении Раппопорт. Справедливоросс усматривает в публичных заявлениях актеров признаки дискредитации армии, поэтому считает, что постановки с их участием необходимо снять из репертуара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артисты Ксения Раппопорт (справа) и Данила Козловский (слева) во время спектакля.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Артисты Ксения Раппопорт (справа) и Данила Козловский (слева) во время спектакля.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как передает ТАСС, господин Болдин рекомендовал парламентарию обратиться в Минкульт, поскольку МДТ находится именно в его ведении.

«Сообщаем, что Малый драматический театр не находится в ведении Комитета по культуре Санкт-Петербурга, а является федеральным учреждением»,— отметил глава петербургского ведомства.

В ноябре 2022 года «Ъ-СПб» рассказывал, что Покраса Лампаса и Ксению Раппопорт исключили из петербургского совета по культуре и искусству. А в середине февраля сообщали, что в «Балтийском доме» отменили спектакль с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова за полчаса до его начала.

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