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Коммерсантъ FM
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Защита обжаловала арест Дарьи Треповой по делу о теракте в Петербурге

Защита 26-летней Дарьи Треповой, обвиняемой в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, обжаловала ее арест, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Басманного суда.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд арестовал Дарью Трепову на два месяца по ходатайству следствия 4 апреля. Защита просили избрать девушке меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

По версии следствия, Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывным устройством, которую передала военкору Владлену Татарскому. Он погиб при взрыве, еще более 40 человек получили ранения.

8 апреля источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием.

О процессе по делу Дарьи Треповой — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».

Григорий Лейба

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