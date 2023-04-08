ТАСС: обвиняемая в теракте Трепова сотрудничает со следствием

26-летняя Дарья Трепова, арестованная по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Сейчас следствие отрабатывает все версии теракта.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дарья Трепова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Трепова сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта»,— сообщил агентству источник.

По версии следствия, Дарья Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», 2 апреля принесла в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывным устройством, которую передала военкору Владлену Татарского. Он погиб при взрыве. Еще 40 человек были ранены.

4 апреля Дарью Трепову арестовал Басманный суд Москвы на два месяца по статье о теракте, совершенном организованной группой и повлекшем умышленное причинение смерти человеку, а также о незаконном ношении взрывчатых устройств организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Защита ходатайствовала о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу.

О процессе по делу Дарьи Треповой — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».