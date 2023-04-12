Арест 11 тысяч земельных участков в Сочи снова обсудят на федеральном уровне

Вице-премьер России Виктория Абрамченко проведет встречу с депутатами Госдумы, профильными министрами и чиновниками из Краснодарского края по вопросу наложения ареста на 11 тыс. земельных участков в Сочи. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Осталось выбрать время, чтобы собрать всех и найти выход из ситуации. Людям надо дать понятные ответы. Сохранять природу, конечно, необходимо, но не путем фактического отъема частной собственности»,— сообщил Дмитрий Гусев.

Депутат напомнил, что в этом году утверждается Генплан развития Сочи до 2044 года, а собственники пока не получили ответы на свои вопросы.

Напомним, следствие полагает, что в 1998–2021 годах по подложным документам купли-продажи земель в Сочинском национальном парке было незаконно приобретено 11 тыс. земельных участков общей площадью 4,98 тыс. га. Общий ущерб от этих действий составляет около 1 млрд руб.

Застройка особо охраняемой природной зоны обнаружилась в ходе ведения топографических работ, проводимых в рамках подготовки к Олимпиаде 2014 года. Часть участков использовалась для ведения сельского хозяйства.

Тат Гаспарян

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