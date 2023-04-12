Мантуров: предприятиями ОПК задействованы все возможные ресурсы для выполнения гособоронзаказа

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) задействовали «все возможные ресурсы» для выполнения кратно выросшего гособоронзаказа. Об этом на правительственном часе заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Говоря о вкладе наших отраслей в обеспечение национальной безопасности, не могу не сказать про оборонно-промышленный комплекс. По понятным причинам не стану приводить цифры, но отмечу, что гособоронзаказ вырос кратно. Чтобы произвести дополнительные объемы вооружений и военной техники, предприятия задействовали все возможные ресурсы»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Денис Мантуров также отметил, что российская «оборонка», а также привлеченные к выполнению гособоронзаказа гражданские предприятия оперативно расшили мощности и сформировали запасы сырья, материалов и комплектующих. По его словам, выпуск приоритетных образцов вооружений в России был увеличен в разы.

«Усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причем это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО»,— добавил министр.

В ноябре 2022 года министр обороны России Шойгу сообщил, что гособоронзаказ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. По словам министра, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%.

Милена Костерева