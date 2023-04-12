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Коммерсантъ FM
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Рашид Рахимов взялся за «Рубин»

Опытному специалисту предстоит вернуть казанцев в премьер-лигу

Казанский «Рубин», претендующий на выход в Российскую премьер-лигу, назначил на пост главного тренера Рашида Рахимова. С его предшественником Юрием Уткульбаевым клуб расторг контракт после серии ничейных результатов. Сейчас команда занимает в первой лиге второе место, которое дает прямую путевку в РПЛ.

Рашид Рахимов после двухлетней паузы в тренерской карьере возглавил «Рубин» и снова в игре

Рашид Рахимов после двухлетней паузы в тренерской карьере возглавил «Рубин» и снова в игре

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Рашид Рахимов после двухлетней паузы в тренерской карьере возглавил «Рубин» и снова в игре

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

В «Рубине» произошла уже вторая тренерская перестановка по ходу нынешнего чемпионата. В середине ноября прошлого года клуб отправил в отставку Леонида Слуцкого, а сейчас та же участь постигла и Юрия Уткульбаева, под руководством которого казанцы провели восемь матчей. И если сначала «Рубин» одержал при нем четыре победы подряд, то в последнее время явно забуксовал и завершил четыре встречи вничью, забив лишь один гол.

В 26-м туре команда, которая ставит перед собой задачу скорейшего возвращения в премьер-лигу, где выступала на протяжении 19 сезонов, сыграла по нулям с «Волгарем», а до этого еще с «Аланией» и «КАМАЗом». В принципе это были выездные матчи со сложными соперниками из верхней части турнирной таблицы, но казанцы не сумели победить дома и борющийся за выживание «Велес», а в итоге потеряли восемь очков. Пока они держатся в двойке, которая напрямую выходит в РПЛ, но лидирующая «Балтика» уже оторвалась на шесть баллов, а находящиеся в зоне стыковых игр «Енисей» и «Алания» отстают всего на три. Падение за пределы четверки «Рубину» вроде бы не грозило, однако перспектива участия в стыках с представителями премьер-лиги становилась вполне реальной.

В этой ситуации руководство клуба, судя по всему, посчитало, что команде нужен более опытный наставник, который выведет ее в элитный дивизион кратчайшим путем и сможет закрепиться с ней на следующем уровне.

Все-таки Уткульбаев с его опытом работы в молодежном футболе, казахстанском «Актобе» и «Нефтехимике» не совсем соответствовал амбициям «Рубина» и встал у руля в трудный переходный период, когда казанцы поняли, что им не по пути с тем же Слуцким. И Уткульбаев свою миссию выполнил, но при всем к нему уважении Рашид Рахимов — специалист уже совсем другого класса, из высшей лиги. Собственно, практически вся его профессиональная деятельность связана с клубами премьер-лиги. Ранее Рахимов возглавлял «Амкар» (дважды), «Локомотив», «Терек», а потом и «Ахмат». С грозненцами он добился наивысшего успеха, когда те финишировали пятыми по итогам чемпионата России-2016/17.

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Неудивительно, что, как только у менеджмента «Рубина» появилась такая возможность, с Рахимовым подписали контракт. Да, после расставания с «Уфой» в апреле 2021 года он не имел тренерской практики и работал экспертом на спортивном телеканале, но, что называется, из обоймы не выпал. К тому же Рахимов относится к числу специалистов, которые не хватаются за любое предложение. Поэтому у него, по сути, и было только три клуба. «Амкар» стал стартовой площадкой после переезда Рахимова из Австрии, где он заканчивал игровую и начинал тренерскую карьеру. В «Локомотиве» у него не сложилось, но от приглашения таких грандов не отказываются. В Грозном Рахимов задержался почти на шесть лет. И лишь «Уфа» оказалась, наверное, его единственной ошибкой.

«Рубин» в своем нынешнем виде тоже, пожалуй, достаточно рисковый вариант. Сейчас надо просто вытащить команду из первой лиги, а потом уже думать о том, как и в каком направлении ее развивать.

Неслучайно, по неофициальной информации, клуб заключил с Рахимовым договор до конца этого сезона, который будет продлен только в случае, если тренер вернет Казань в премьер-лигу. Сам Рахимов настроен решительно и, как сообщает пресс-служба «Рубина», уже заявил футболистам, что ждет от них максимальной самоотдачи и строжайшей дисциплины в оставшейся части чемпионата.

Александр Ильин

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