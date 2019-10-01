Игорь Шалимов возглавил «Ахмат»

Игорь Шалимов, известный по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками», сегодня со своим штабом прибудет в Грозный, где в качестве нового главного тренера футбольного клуба «Ахмат» начнет готовить игроков к ближайшему матчу РПЛ 5 октября в Уфе. Назначение 50-летнего специалиста произошло после объявления о своей отставке прежнего наставника грозненцев Рашида Рахимова, о которой он объявил по окончании гостевого матча 11-го тура чемпионата России в Сочи, где «Ахмат» проиграл местной команде — 0:2. Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов в Instagram.

Рашид Рахимов во флеш-интервью после матча 11-го тура РПЛ, проигранного в понедельник футболистами «Ахмата» сочинцам со счетом 0:2, объявил об уходе с поста главного тренера команды. И тут же стало известно, что новым главным тренером ФК «Ахмат» назначен Игорь Шалимов, о чем в Instagram объявил президент клуба Магомед Даудов. «Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал в отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с "Уфой". Занять должность главного тренера команды "Ахмат" я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову»,— написал президент грозненского клуба, который после одиннадцати туров с девятью очками занимает в РПЛ предпоследнее 15-е место.

В тренерский штаб Игоря Шалимова вошли бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев, бывший главный тренер «Химок» и ряда других российских клубов Равиль Сабитов, а также Андрей Митин, входивший в штаб молодежной сборной России и ассистировавший господину Шалимову в «Краснодаре».

«Мы договорились, что все технические вопросы, связанные с подписанием контрактов, решим в рабочем порядке»,— уточнил Магомед Даудов.

Игорь Шалимов ранее тренировал «Краснознаменск» (Московская область), «Уралан» (Элиста), основную и вторую команды «Краснодара», подмосковные «Химки», а также женскую сборную России. В качестве игрока он был чемпионом СССР в составе московского «Спартака», победителем Кубка УЕФА и серебряным призером чемпионата Италии с «Интером», в составе молодежной сборной СССР — чемпионом Европы 1990 года. «Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство "Ахмата",— цитирует господина Шалимова "Спорт-экспресс".— Во вторник с тренерским штабом вылетаю в расположение команды. Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача — выправить эту ситуацию». Специалист также отметил, что возможность работать в премьер-лиге для него является вызовом. «"Ахмат" — солидный клуб с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задача, помимо турнирной,— вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат»,— подчеркнул он.

Вера Мухина