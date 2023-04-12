Неизвестные обманули компанию из Заволжья при закупке станков

ЗАО «Заволжский авторемонтный завод» лишилось 2,5 млн руб., доверившись неизвестным при закупке станков через интернет. Как сообщили в полиции, сотрудники предприятия на сайте объявлений нашли необходимое оборудование в городе Северск Томской области. Транспортная компания, которая должна была по заказу ЗаРЗ доставить станки в Заволжье, связалась по телефону с их продавцом станков. Мужчина пояснил, что Северск является городом закрытого типа, поэтому въезд в ЗАТО осуществляется строго по пропускам и необходимо найти обладающего им водителя.

Через некоторое время в транспортную компанию позвонил некий водитель, который сообщил, что имеет пропуск в Северск и готов взяться за доставку. 4 апреля он позвонил и сообщил, что в машину уже загружен один станок и продавец ожидает получения денег в качестве оплаты, после чего произведет отгрузку второго станка. Диспетчер транспортной компании просила в подтверждение сфотографировать груз и переслать по мессенджеру. Однако водитель ответил, что не может отправить какие-либо фото, так как в закрытом городе отсутствует интернет.

В итоге заказчик, которому сообщили, что один станок уже загружен, полностью оплатил поставку, переведя 2,5 млн руб. на указанную продавцом банковскую карту. После этого «водитель» и «продавец станков» уже не отвечали на звонки транспортной компании и сотрудников ЗаРЗ. В Городецком отделе МВД возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Полиция в очередной раз предупреждает граждан не переводить деньги по звонкам неизвестных.

Иван Сергеев