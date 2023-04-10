«Фонтанка»: новым спикером ЗакСа Петербурга станет глава фракции ЛДПР Павел Иткин

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга нашли нового вице-спикера после ухода с поста Марины Шишкиной. Как утверждает 10 апреля «Фонтанка», место займет глава фракции ЛДПР в городском парламенте Павел Иткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (ЗакС) Павел Иткин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга (ЗакС) Павел Иткин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Иткин работает депутатом уже второй созыв и успел за это время автором или соавтором 40 предложений. В городской парламент он попал в 2019 году, после того как его покинул Олег Капитанов, баллотировавшийся на выборы губернатора и снявший свою кандидатуру в пользу Александра Беглова, согласившись стать главой комитета по межнациональным отношениям. В прошлом они были бизнес-партнерами. Павел Иткин ранее был совладельцем компании «Штакен», которая управляет рестораном и отелем, расположенными в особняке Штакеншнейдера на Миллионной улице. Долями в бизнесе владела супруга Олега Капитанова Анна.

Об уходе Марины Шишкиной с поста вице-спикера и разрыве связей с фракцией «Справедливая Россия — За правду» читайте в материале «Ъ» — «В петербургском парламенте не осталось справедливости».

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