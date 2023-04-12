Компания BMW представила самый мощный серийный кроссовер в мире — гибридную модель XM Label Red.

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Модель получила 748-сильную гибридную силовую установку M Hybrid, которая включает в себя 585-сильный 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8 и интегрированный в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач 197-сильный электромотор. На электротяге кроссовер может проехать до 83 км с максимальной скоростью до 140 км/ч за счет батареи на 27,5 кВтч.

Новинка сохранила от базового BMW XM полноуправляемое шасси, полный привод M xDrive с отдельным режимом 4WD Sand для движения по песку, адаптивную подвеску с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, спортивную выхлопную подвеску и ряд другого оборудования, включая широкий перечень систем активной безопасности и помощи водителю.

Особенностью версии Label Red стал опциональный красный (по-умолчания машина имеет черные элементы) декор кузова, шильдики на кузове, черно-красная обивка салона и гравировка Boost Mode на левом подрулевом лепестке коробки передач.

Выпуск BMW XM Label Red начнется в августе. Первой на конвейер встанет лимитированная версия в 500 экземпляров в цвете Frozen Carbon Black с красным декором кузова. Напомним, стандартный BMW XM был представлен осенью 2022 года.

Максим Вершинин

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