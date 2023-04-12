Правительство разрешило НОВАТЭКу купить долю Shell в «Сахалине-2» за 94,8 млрд рублей

Правительство России разрешило НОВАТЭКу купить 27,5% «Сахалинской энергии» за 94,8 млрд руб. Ранее доля в операторе проекта «Сахалин-2» принадлежала покинувшей Россию Shell. О том, что долю британской компании в проекте «Сахалин-2» готов приобрести НОВАТЭК, «Ъ» сообщил 6 марта.

«Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683% уставного капитала ООО "Сахалинская энергия" в размере 94,8 млрд руб. и определить, что продажа указанной доли подлежит ООО "НОВАТЭК Московская область"»,— цитирует распоряжение правительства «Интерфакс».

В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Ранее оператором проекта являлась Sakhalin Energy — к началу 2022 ее акционерами числились «Газпром» (50% плюс одна акция), концерн Shell (27,5% минус одна акция), группа компаний Mitsui & Co. (12,5% акций), группа компаний Mitsubishi (10% акций).

В июне 2022 президент России Владимир Путин распорядился передать имущество компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd. в безвозмездное пользование новому российскому оператору — «Сахалин-2». Японские Mitsui & Co. и Mitsubishi подтвердили, что остаются в проекте. Британская Shell заявила, что не будет входить в состав совладельцев российского оператора.

Аналитики Bloomberg, связали падение курса рубля в марте—апреле 2023 с последовавшими маневрами Shell на российском валютном рынке: вырученную от продажи своей доли сумму (около $1 млрд) британская компания выводит из России в долларах, и такой объем должен был сказаться на котировках, предположили собеседники агентства. Банк России и Минфин РФ призвали не переоценивать влияние этого фактора.

Подробнее о сделке читайте в материале «Shell прорубляется к выходу».