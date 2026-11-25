По данным АВК, сильнее всего платеж ударит по независимым прокатчикам. В 2026 году у 34 из 47 прокатных компаний сборы на один иностранный фильм остаются ниже 12,5 млн руб. Если бы компенсационный платеж применялся в этом году, то из проката исключили бы 70% иностранных фильмов, подсчитали в ассоциации.