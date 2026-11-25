Ассоциация владельцев кинотеатров предупредила о последствиях квотирования кино
АВК: законопроект о квотах в кино ударит по независимым прокатчикам
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) заявила, что квотирование иностранного кино в первую очередь ударит по независимым российским прокатчикам. Об этом сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на члена Совета Ассоциации Романа Исаева.
Как накануне писал ТАСС, в Госдуме подготовили законопроект о квотах на иностранные фильмы в российских кинотеатрах. Однако в думской базе электронной базе проекта нет. Инициатива, по данным ТАСС, предполагает компенсационный платеж за получение прокатного удостоверения. Для художественного фильма он составит 5 млн руб., для анимационного — 3 млн руб. Кроме того, получатель прокатного удостоверения должен будет уплачивать 10% от кассовых сборов раз в квартал. По подсчетам АВК, только чтобы вернуть сам платеж, без учета затрат на лицензии, дубляж и продвижение, художественный фильм должен собрать не менее 12,5 млн руб., анимационный — не менее 7,5 млн руб.
По данным АВК, сильнее всего платеж ударит по независимым прокатчикам. В 2026 году у 34 из 47 прокатных компаний сборы на один иностранный фильм остаются ниже 12,5 млн руб. Если бы компенсационный платеж применялся в этом году, то из проката исключили бы 70% иностранных фильмов, подсчитали в ассоциации.
В АВК отметили, что дополнительные расходы из-за выхода иностранного кино на российский рынок лягут только на кинотеатры и прокатчиков. Дополнительные платежи для онлайн-платформ и телевидения не предусмотрены. «Кинотеатральная отрасль не восстановилась после 2022 года: посещаемость почти вдвое ниже уровня 2019 года, крупнейшие сети работают с отрицательным или близким к нулю собственным капиталом»,— отметили в Ассоциации (цитата по ТАСС).
Ассоциация предложила ввести свой компенсационный платеж для разных категорий фильмов. Например, за фильмы, которые показывают ограниченное количество кинотеатров, платеж составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб. За блокбастеры с прокатом на тысячи экранов — 20-30 млн руб.