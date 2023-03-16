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Возбуждено дело о взяточничестве в оренбургском вузе

27-летняя жительница Оренбурга стала фигурантом уголовного дела о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие считает, что подозреваемая, которая была студенткой университета Оренбурга, с помощью банковской карты перевела незаконное вознаграждение педагогу вуза.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За эти деньги преподаватель должен был помочь предполагаемой преступнице с успешной сдачей зачетов по разным предметам без фактической проверки знаний. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее в Оренбурге было арестовано имущество педагога вуза, обвиняемого во взятках на 1,1 млн руб.

Георгий Портнов

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