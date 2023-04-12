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Три муниципалитета объединят в Саратовской области ради экономии

В Питерском районе Саратовской области объединят три муниципальных образования. Законопроект опубликован на сайте регионального парламента.

Речь идет об Агафоновском, Орошаемом и Питерском муниципальных образованиях. Жители и органы местного самоуправления дали свои согласия на преобразование.

«Объединение поселений является объективным процессом, направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания условий для более качественного решения вопросов местного значения, совершенствования социальной инфраструктуры муниципальных образований, улучшения управляемости на территории муниципального района, создания условий для достойной жизни граждан», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также объясняется, что преобразование МО позволит сократить расходы на содержание органов местного самоуправления и направить высвобожденные средства на решение вопросов местного значения.

В состав вновь образованного муниципального образования войдут 12 населенных пунктов. Сейчас в Агафоновское входят шесть, в Орошаемое — четыре, а в Питерское МО — два.

Таким образом власти планируют сэкономить 2,227 млн руб. Деньги предполагается перераспределить на благоустройство населенных пунктов нового МО.

Дарья Васенина

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