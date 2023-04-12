Три муниципалитета объединят в Саратовской области ради экономии

В Питерском районе Саратовской области объединят три муниципальных образования. Законопроект опубликован на сайте регионального парламента.
Речь идет об Агафоновском, Орошаемом и Питерском муниципальных образованиях. Жители и органы местного самоуправления дали свои согласия на преобразование.
«Объединение поселений является объективным процессом, направленным на концентрацию бюджетных средств с целью создания условий для более качественного решения вопросов местного значения, совершенствования социальной инфраструктуры муниципальных образований, улучшения управляемости на территории муниципального района, создания условий для достойной жизни граждан», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе также объясняется, что преобразование МО позволит сократить расходы на содержание органов местного самоуправления и направить высвобожденные средства на решение вопросов местного значения.
В состав вновь образованного муниципального образования войдут 12 населенных пунктов. Сейчас в Агафоновское входят шесть, в Орошаемое — четыре, а в Питерское МО — два.
Таким образом власти планируют сэкономить 2,227 млн руб. Деньги предполагается перераспределить на благоустройство населенных пунктов нового МО.