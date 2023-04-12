Депутаты Хатанги обратились к властям Красноярского края из-за нехватки бензина в поселке

Депутаты Хатангского сельсовета обратились к правительству и заксобранию Красноярского края из-за «критической ситуации – отсутствия бензина на территории Хатанги». Копию обращения опубликовал в своем Telegram-канале депутат заксобрания региона Александр Глисков. В администрации поселка «Ъ-Сибирь» подтвердили, что обращение было направлено председателю краевого парламента Алексею Додатко и главе правительства края Юрию Лапшину.

По данным депутатов сельсовета, «в марте –апреле 2023 года бензином были обеспечены всего два поселка: Новорыбная - 17 т. ( из 34 т. запланированных и Катырык - 16,8 т. По состоянию на 6 апреля бензин на АЗС имеется в объеме 53 682 литров, он зарезервирован для спецслужб. Розничная продажа бензина на АЗС в Хатанге с этой даты приостановлена»,– следует из текста обращения.

По данным депутатов, до начала навигации поселку необходимо около 80 тонн топлива. Однако доставить его по «зимнику» уже не получается. Депутаты уточняют, что больше всего от нехватки бензина страдают жители отдаленных поселков, которые живут традиционным хозяйством. Кроме того из-за дефицита топлива приостановлено транспортное сообщение между ближайшими населенными пунктами.

В своем обращении депутаты сообщают о росте социальной напряженности в поселке из-за проблем с передвижением между поселениями и невозможностью заниматься хозяйством. Они просят региональное руководство разработать программу обеспечения населения бензином «с последующей ее реализацией».

Всего в сельском поселении Хатанга и соседних поселках проживает 5378 человек. Удаленность некоторых населенных пунктов оставшихся без бензина от Хатанги достигает 325 км.

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Сергей Балин