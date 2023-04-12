Bloomberg: «Полюс» рассматривает листинг на Астанинской международной бирже

Крупнейшая российская золотодобывающая компания «Полюс» может провести листинг депозитарных расписок на Астанинской международной бирже в Казахстане. Окончательное решение пока не принято. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Также, по информации Bloomberg, еще одна золотодобывающая компания Polymetal может зарегистрировать свою материнскую компанию в Международном финансовом центре «Астана». Ранее агентство сообщало, что компания также рассматривает первичный листинг на бирже в Абу-Даби. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в марте на Астанинской международной бирже запустили торги на головной структуры «Русагро» Ros Agro Plc и ритейлера O`KEY Group. «Полюс» также сообщал, что ведет переговоры о торгах на альтернативных площадках, пока они заблокированы на Лондонской фондовской бирже.

Олеся Павленко