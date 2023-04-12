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Российские войска провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Пуск состоялся с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«11 апреля 2023 года с Государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса»,— сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Учебная боевая часть МБР поразила цель на полигоне «Сары-Наган» в Казахстане. Задачи испытания выполнены в полном объеме, добавили в Минобороны. Как пояснили в ведомстве, пуск позволил подтвердить «правильность схемно-конструктивных и технических решений», применяемых при разработке новых комплексов стратегического назначения.

Олеся Павленко

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