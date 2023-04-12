Связисту РЖД перекрыли пути

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы со второй попытки отправил под стражу начальника дирекции по строительству сетей связи (ДССС — филиал ОАО РЖД) Алексея Романова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ранее тот же райсуд, отклонив соответствующее ходатайство СКР, ограничился в отношении фигуранта домашним арестом. Генпрокуратура, надзирающая за следствием, добилась пересмотра дела.

В первый раз ходатайство СКР об аресте начальника ДССС Басманный суд рассмотрел еще 17 марта. Из него следовало, что ГСУ СКР задержало Алексея Романова в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) неустановленными лицами из числа руководителей дирекции. Возбуждено оно было 30 декабря 2020 года в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. По нему Алексей Романов до недавних пор числился свидетелем.

Все изменилось после того, как 16 марта с делом о превышении полномочий были соединены материалы расследования хищений руководством ООО «ПСК "Ремпуть"» средств ОАО РЖД на до конца точно не установленную сумму, но более 1 млн руб., что образует состав тяжкого преступления. Оно было возбуждено 26 марта 2021 года Сибирским линейным управлением МВД России по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При его расследовании и возникли подозрения, что к хищениям мог быть причастен господин Романов.

По некоторым данным, всего из компании «Ремпуть», которая уже признана банкротом, с помощью аффилированного с обществом ООО «Инжпутьстрой» было выведено около 8,2 млрд руб. Выводились же не только деньги заказчиков работ, включая РЖД, но и кредитные средства крупных банков. Участие в этих схемах Алексея Романова, по данным следствия, заключалось в том, что с его ведома необоснованно подписывались авансовые счета указанным выше компаниям за не выполненные в срок работы.

Несмотря на тяжесть обвинения, предъявленного господину Романову, судья Елена Ленская отказала следствию в его отправке в СИЗО. «Органами уголовного преследования», говорится в ее решении, не было представлено достаточных данных, свидетельствующих о том, что господин Романов может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. В его отношении судья ограничилась домашним арестом до 16 мая.

Представитель Генпрокуратуры, поддержавшая в заседании ГСУ СКР, подала апелляционное представление в Мосгорсуд. Туда же обратился адвокат обвиняемого, просивший избрать в его отношении меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Защитник ссылался на положительные характеристики, данные Алексею Романову как руководством РЖД, так и профкомом компании.

В них указывалось, что отстранение топ-менеджера от работы отрицательно скажется на деятельности всей дирекции. Несмотря на все эти доводы, апелляционная инстанция отменила постановление райсуда, распорядившись рассмотреть ходатайство ГСУ СКР заново.

В новом заседании следствие добавило к прежнему ходатайству подозрение о том, что, оставаясь дома, глава дирекции РЖД может скрыться. При этом следователь сослался на приобщенную к делу справку ФСБ, из которой следовало, что Алексей Романов незадолго до предъявления ему обвинения собирался вылететь за границу.

Сам обвиняемый, в частности, сообщил: его добропорядочность подтверждает тот факт, что, несмотря на двухгодичное расследование дела, он, не будучи никак ограничен следователем, от последнего не скрылся, являясь по первому вызову. Подозрения в том, что теперь он может уничтожить документы или на кого-то повлиять, господин Романов назвал и вовсе беспочвенными хотя бы потому, что и раньше для этого времени было предостаточно. Аргументы обвиняемого судья не услышала — Алексей Романов был взят под стражу в зале суда.

Алексей Соковнин