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Коммерсантъ FM
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Связисту РЖД перекрыли пути

Следственный комитет решил, что обвиняемый может сбежать из дома

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы со второй попытки отправил под стражу начальника дирекции по строительству сетей связи (ДССС — филиал ОАО РЖД) Алексея Романова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Ранее тот же райсуд, отклонив соответствующее ходатайство СКР, ограничился в отношении фигуранта домашним арестом. Генпрокуратура, надзирающая за следствием, добилась пересмотра дела.

В первый раз ходатайство СКР об аресте начальника ДССС Басманный суд рассмотрел еще 17 марта. Из него следовало, что ГСУ СКР задержало Алексея Романова в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) неустановленными лицами из числа руководителей дирекции. Возбуждено оно было 30 декабря 2020 года в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. По нему Алексей Романов до недавних пор числился свидетелем.

Все изменилось после того, как 16 марта с делом о превышении полномочий были соединены материалы расследования хищений руководством ООО «ПСК "Ремпуть"» средств ОАО РЖД на до конца точно не установленную сумму, но более 1 млн руб., что образует состав тяжкого преступления. Оно было возбуждено 26 марта 2021 года Сибирским линейным управлением МВД России по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При его расследовании и возникли подозрения, что к хищениям мог быть причастен господин Романов.

По некоторым данным, всего из компании «Ремпуть», которая уже признана банкротом, с помощью аффилированного с обществом ООО «Инжпутьстрой» было выведено около 8,2 млрд руб. Выводились же не только деньги заказчиков работ, включая РЖД, но и кредитные средства крупных банков. Участие в этих схемах Алексея Романова, по данным следствия, заключалось в том, что с его ведома необоснованно подписывались авансовые счета указанным выше компаниям за не выполненные в срок работы.

Несмотря на тяжесть обвинения, предъявленного господину Романову, судья Елена Ленская отказала следствию в его отправке в СИЗО. «Органами уголовного преследования», говорится в ее решении, не было представлено достаточных данных, свидетельствующих о том, что господин Романов может угрожать свидетелям и уничтожить доказательства. В его отношении судья ограничилась домашним арестом до 16 мая.

Представитель Генпрокуратуры, поддержавшая в заседании ГСУ СКР, подала апелляционное представление в Мосгорсуд. Туда же обратился адвокат обвиняемого, просивший избрать в его отношении меру пресечения, не связанную с ограничением свободы. Защитник ссылался на положительные характеристики, данные Алексею Романову как руководством РЖД, так и профкомом компании.

В них указывалось, что отстранение топ-менеджера от работы отрицательно скажется на деятельности всей дирекции. Несмотря на все эти доводы, апелляционная инстанция отменила постановление райсуда, распорядившись рассмотреть ходатайство ГСУ СКР заново.

В новом заседании следствие добавило к прежнему ходатайству подозрение о том, что, оставаясь дома, глава дирекции РЖД может скрыться. При этом следователь сослался на приобщенную к делу справку ФСБ, из которой следовало, что Алексей Романов незадолго до предъявления ему обвинения собирался вылететь за границу.

Сам обвиняемый, в частности, сообщил: его добропорядочность подтверждает тот факт, что, несмотря на двухгодичное расследование дела, он, не будучи никак ограничен следователем, от последнего не скрылся, являясь по первому вызову. Подозрения в том, что теперь он может уничтожить документы или на кого-то повлиять, господин Романов назвал и вовсе беспочвенными хотя бы потому, что и раньше для этого времени было предостаточно. Аргументы обвиняемого судья не услышала — Алексей Романов был взят под стражу в зале суда.

Алексей Соковнин

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