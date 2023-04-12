ИКТ-сектор остался в плюсе

Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) по итогам 2022 году справился с проблемами, возникшими из-за расширения санкций, следует из обзора Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Объем продукции, реализованной крупными и средними предприятиями отрасли, составил 5,4 трлн руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с 2021 годом. Впрочем, такая динамика продаж была в три раза ниже показателя 2021 года (плюс 25,4%) и ниже уровня инфляции 2022 года (12%).

40% всей выручки пришлись на IT-отрасль (2,2 млрд руб., плюс 22%). Она остается драйвером всего сектора ИКТ — высокие темпы роста сохранены, несмотря на уход западных вендоров, отмечают эксперты ВШЭ. Они объясняют это повышением спроса на отечественное тиражное программное обеспечение и облачную инфраструктуру, а также на заказную разработку и IT-услуги (в том числе по поддержке и развитию ранее установленных зарубежных IT-систем). Отрицательную динамику выручки показали производство ИКТ (минус 6,9% к 2021 году, до 799 млрд руб.) и оптовая торговля ИКТ-товарами (минус 2,2%, до 1,741 трлн руб.).

По словам замдиректора Центра стратегий и программ ИСИЭЗ Тамары Зининой, в секторе производства ИКТ ситуация была неоднозначной: если производители компьютерного оборудования стали показывать двукратный рост реализации уже начиная со второго квартала 2022-го (возможная причина — завершение компаниями инвестпроектов, начатых еще до санкций, а также налаживание поставок комплектующих и электронной компонентной базы для сборки техники в РФ), то в других сегментах (микроэлектроника, коммуникационное оборудование, бытовая электроника) заметного роста импортозамещения не происходит.

В 2022 году среднесписочная численность работников сектора ИКТ превысила 1,33 млн человек (плюс 4,2%). Основная их часть трудилась в IT-отрасли и в секторе «прочие IT-услуги» — 781 тыс. человек (плюс 11,6%). «Вопреки ожиданиям, численность персонала IT-отрасли после небольшого спада летом к концу 2022 года превысила досанкционный уровень — сотрудники дочерних юридических лиц ушедших иностранных вендоров перешли в российские компании, плюс рынок пополнился выпускниками вузов и IT-курсов»,— говорит Тамара Зинина.

Венера Петрова