Картаполов: ограничения за неявку в военкомат будут вводить не сразу, а в следующий призыв

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что обеспечительные меры за неявку в военкомат при получении повестки, прописанные в рамках нового закона о едином электронном реестре воинского учета, являются завершающим этапом. По его словам, в случае неявки призывника санкции будут применяться не сразу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В новых поправках говорится, что неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер. Однако Андрей Картаполов разъяснил, что, если гражданин не смог получить повестку в текущий призыв, к примеру, по причине отъезда, по возвращении он увидит заказное письмо.

«И вот только в следующий призыв он обязан в течение двух недель — я подчеркиваю, в следующий призыв, не в эту призывную кампанию, а в ту, которая начнется осенью или весной, прийти в военный комиссариат. И вот эти обеспечительные меры тоже начнут действовать со следующего призыва»,— сообщил парламентарий РБК.

Электронные повестки теперь юридически приравниваются к бумажным. Оповещения будут приходить в личном кабинете единого реестра повесток или через портал «Госуслуги». Андрей Картаполов добавил, что пока электронная повестка будет применяться «только в комплексе с традиционными способами оповещения». Сроки одновременного использования бумажной и электронной повестки установит правительство после подписания закона, добавил он.

Андрей Картаполов сообщил о внесении поправок о едином реестре военнообязанных вчера, 10 апреля. Сегодня, 11 апреля, Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о создании единого электронного реестра воинского учета, в рамках которого вводятся электронные повестки и ужесточение наказания за уклонение от призыва. Согласно поправкам, после выдачи повестки вступает в силу запрет на выезд из России.

В случае применения ограничительных мер за неявку в военкомат по истечении 20 суток, следует из закона, предполагается запрет на регистрацию ИП, на взятие кредита, приостановка прав на управление недвижимостью. Андрей Картаполов посоветовал живущим за границей россиянам взять отпуск на год, отслужить в России и «ехать обратно за границу, радостно там работать».

Лусине Баласян