Депутат Картаполов посоветовал живущим за границей россиянам оформить годичный отпуск ради службы в армии

Россияне, подлежащие призыву и проживающие за границей, могут оформить отпуск на год и вернуться на родину для прохождения военной службы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, документы в военкомат живущие за рубежом граждане смогут направить в электронном виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Можно оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать»,— рассказал парламентарий РБК. Также, по словам господина Картаполова, живущим за границей военнообязанным россиянам можно приехать на родину в отпуск и отнести все необходимые документы в военкомат.

Депутат добавил, что не подлежащие призыву военнообязанные, работающие за рубежом, могут «в электронном виде направить соответствующие документы в военный комиссариат» после получения повестки на портале Госуслуги.

11 апреля Госдума одобрила закон о едином реестре военнообязанных, узаконивающий электронные повестки, во втором и третьем чтении. Одним из разработчиков закона был Андрей Картаполов. Поправки также предполагают ужесточение мер в отношении уклонистов.

В частности, со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью.

Александр Кислов