Граница закрыла книги

Участники книжного рынка опасаются повышения цен на свою продукцию из-за новых проблем по расчетам с зарубежными правообладателями. Так, банки ужесточили условия валютных переводов для юридических лиц, что мешает оплатить права на зарубежные книги, которые могут составлять у отдельных издателей до 70% ассортимента. Чтобы удержать цены, компании ищут стратегии общего удешевления продукции — выпускают карманные книги небольшого формата, вводят существенные скидки, чтобы сохранить аудиторию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Гендиректор группы «Альпина» Алексей Ильин в ходе выступления на отраслевой встрече «Книжная торговля в новой реальности. Проблемы и вызовы» 6 апреля заявил, что издательство столкнулось со сложностями при расчетах с зарубежными правообладателями.

Топ-менеджер пояснил, что Райффайзенбанк, который «был последним каналом переводов для многих издателей», поднял сумму минимального платежа до $50 тыс. Действительно, с 3 апреля минимальная сумма операций, которые банк будет обрабатывать, составит 50 тыс. в американской или европейской валюте (минимальный объем перевода средств для граждан установлен на уровне $10 тыс.). По данным аналитиков, сейчас через Райффайзенбанк выполняется до половины исходящих из России платежей в валюте (см. “Ъ” от 22 марта).

По словам господина Ильина, у «Альпины» примерно 70% книг — переводные: «Бывает, что с крупным контрагентом у нас роялти $50–100 тыс., но основные авансы по правам составляют $2–3 тыс.». Издательство ищет варианты, как оплатить права, добавил он, однако «высока вероятность, что эта проблема станет еще одним фактором повышения цен на книги». По данным группы «Эксмо-АСТ», средний рост цен на книги еще по итогам января—августа 2022 года оказался рекордным за пять лет, составив порядка 25%, писали «Ведомости».

Некоторые кредитные организации, включая Райффайзенбанк, действительно подняли минимальный платеж и «перешли через границу суммы, которую платят за зарубежные права», подтверждает издатель Федор Еремеев (проект «Фабрика комиксов»).

Однако, подчеркивает бизнесмен, «остается еще десяток банков с иностранным капиталом, то есть издатели точно могут найти способ оплачивать зарубежные права». На российском рынке есть банки, которые имеют возможности осуществления таких трансакций, подтверждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «Кроме того, за время санкций многие небольшие банки стали развивать международный платежный бизнес, условия и тарифы у них, как у новичков на этом рынке, могут быть выгоднее».

Но сложности с перечислением денег за рубеж — только один из факторов увеличения стоимости книг, говорит директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов: «Любые осложнения по переводам дают нагрузку на финансы компании. Это, безусловно, повлечет за собой рост себестоимости книг, скорее всего, на 1–2%». Однако в целом стоит ждать роста цен на 10–15% в связи с повышением стоимости полиграфии и материалов, добавил господин Кузнецов.

Господин Ильин отметил, что в 2022 году продажи издательства выросли на 4% в денежном выражении, но при этом маржинальность упала вдвое. В результате многие участники книжного рынка переходят к политике сознательного удешевления ассортимента: выпускают карманные книги небольшого формата в мягкой обложке (покетбук) или дают на ассортимент большую скидку, говорит топ-менеджер.

С проблемами сталкиваются и розничные книжные сети. Гендиректор книготорговой сети «Дом книги» и «Книга+» Борис Мусташкин также заявил в ходе встречи, что чаще они вынуждены проводить акции с большими скидками: «С маленькими они уже почти не работают, денег у покупателей стало значительно меньше. Читатели либо покупают реже и выборочно, либо ищут альтернативы подешевле».

Исполнительный директор книготорговой сети «Моя книга» Алексей Адрианов уточнил, что максимальный размер скидки во время акций может достигать 40%: «Мы в основном делаем скидки в пределах 20%». Сейчас книжные магазины ушли от скидок 10–15% и пытаются приблизиться к конкурентным ценам на маркетплейсах, добавляет совладелец и коммерческий директор книготорговой сети «Амиталь» Татьяна Ларина. Основная проблема, по ее словам, это то, что издательства по-прежнему сотрудничают с онлайн-платформами, а должны закладывать в свои бюджеты помощь книжной рознице.

Юлия Юрасова, Ксения Дементьева