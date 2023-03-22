Райффайзенбанк снова повысит сумму минимального платежа в валюте для юрлиц

С 3 апреля для клиентов-юрлиц Райффайзенбанка изменятся условия валютных переводов. Увеличится минимальная сумма исходящего платежа в долларах, евро и юанях. Об этом Frank Media рассказали в поддержке кредитной организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сумма минимального для перевода платежа для юрлиц составит:

$50 тыс.;

€50 тыс.;

100 тыс. юаней.

В Райффайзенбанке объяснили изменение условий оптимизацией своих процессов, поскольку корреспондентские банки вводят дополнительные процедуры на проведение платежей.

21 февраля Райффайзенбанк сообщил, что с 2 марта увеличит минимальную сумму исходящего перевода в долларах США до $15 тыс. для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Ранее минимальный лимит переводов в долларах не был установлен.

Райффайзенбанк — «дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) в России. По данным Financial Times, банк обслуживает 40–50% платежей России с другими странами. В третьем квартале 2022 года российская «дочка» обеспечила 68% финансового результата всей австрийской группы. По итогам 2022 года Райффайзенбанк увеличил прибыль по РСБУ в 3,6 раза, до более 141 млрд руб.

Подробнее о результатах банка — в материале «Ъ» «Райффайзенбанк стал вторым в России».

Милена Костерева