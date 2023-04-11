МВФ сообщил о минимальной за 27 лет доле доллара в международных валютных резервах

Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам 2022 года упала до 58,36%. Это минимальный показатель за последние 27 лет, следует из данных Международного валютного фонда (МВФ). Основным бенефициаром стали нерезервные валюты. Их доля увеличилась до максимума с 2012 года.

Согласно данным МВФ, доля доллара упала на 0,44 п.п., это максимальное падение среди остальных валют. МВФ зафиксировал снижение доли евро на 0,12 п. п., до 20,47%, юаня — на 0,11 п. п., до 2,69%, японская иена — на 0,01 п. п., до 5,51%.

Тем временем вес фунта стерлингов в мировых валютных резервах увеличился на 0,14 п. п., австралийского доллара — на 0,12 п. п., до 1,96%, а швейцарского франка — на 0,6 п. п., до 0,23%. Канадский доллар остался на уровне 2,38%. Другие валюты нарастили свою долю на 0,36 п. п., до 3,45%.

В абсолютном выражении долларовые резервы за год упали на 8,7%, до $6,471 трлн, в евро — на 8,5%, до $2,27 трлн, японских иенах — на 8,2%, до $610,9 млрд, фунтах стерлингов — на 5,3%, до $548,9 млрд. Вложения резервов в швейцарский франк в абсолютном выражении увеличились на 21,7%, до $25,3 млрд. Нерезервные валюты увеличились на 2,8%, до $382,8 млрд.

Лусине Баласян