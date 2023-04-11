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Коммерсантъ FM
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Мировые цены на сахар достигли максимума за 12 лет

Стоимость фьючерсов на белый сахар на Лондонской бирже выросла до максимального уровня с 2011 года. В ходе торгов сегодня, 11 апреля, цены на сахар достигали $705,5 за тонну.

По состоянию на 19:05 мск сахар на Лондонской бирже торгуется на отметке $700,5 за тонну.

Как сообщает Bloomberg, причиной беспрецедентного роста цен могли стать ожидания сокращения экспорта сахара из Индии со стороны участников рынка, а также снижения объемов поставок из других стран, включая Пакистан и Таиланд.

Кроме того, некоторые участники рынка полагают, что недавний рост цен на нефть может мотивировать бразильские и индийские заводы направлять больше сахарного тростника на производство этанола, поскольку производить топливо сейчас более прибыльно.

Поставки сахара из Бразилии на мировые рынки снижаются из-за роста цен на бензин в стране, который также вынудил потребителей перейти на биотопливо и этанол. В результате значительная часть сахарного тростника идет на производство именно этих товаров, а предложение для пищевой промышленности сокращается.

Александр Кислов

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