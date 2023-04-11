«Лучше во все это не вникать»

Кремль призвал не воспринимать всерьез сообщения о планах Египта поставлять в Россию ракеты и снаряды. Газета The Washington Post со ссылкой на данные американской разведки сообщила о якобы секретном разговоре президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси с военными о том, как скрыть все эти договоренности от Запада. Как известно, ранее в социальные сети утекли материалы, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что происходящее — элемент информационной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В мире произошла очередная беспрецедентная утечка якобы секретных данных. В целом они компрометируют Америку, ее отношения с Украиной и другими западными союзниками. В частности, в слитых в сеть документах описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Естественно, появилась богатая пища для многочисленных изданий и частных расследователей.

В Пентагоне и Белом доме признали серьезность проблемы и объявили о начале расследования. Кто это сделал, кто виноват, кто главный интересант и заказчик, конечно, неизвестно. Но на сегодня каждая из сторон, в частности, Россия, Украина и США, пытается на этом сыграть и обратить скандал в свою пользу.

При этом, что-то подсказывает, определенная ясность может наступить относительно скоро. Не секрет, что в зоне боевых действий ожидается определенная активизация. Если рассуждать логически, утечки связаны именно с этим, а значит, и развязка близка. Возникают вопросы относительно того, как хранятся секретные данные в целом. Если же это фейк, то уж больно хорошо организованный — кто-то очень влиятельный явно приложил к этому руку.

И вот, собственно, из последнего: газета The Washington Post со ссылкой на документ американской разведки повествует о переговорах президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси со своими военными чиновниками. Речь идет о российском заказе якобы на 40 тыс. ракет, большой партии артиллерийских снарядов и пороха. А суть разговора в том, как сделать все таким образом, чтобы Запад не узнал, иначе скандала точно не избежать, ибо Каир — как бы союзник западного мира. А так, получается, он и нашим и вашим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал все это ложью и очередными утками. Хотя, если опять же рассуждать логически, СССР в прошлом веке активно помогал Египту, а теперь вот пришло время возвращать долги. Тем более, наверное, там еще что-то осталось с тех времен, линии производственные имеются. Так что выглядит все вполне правдоподобно. Впрочем, мы газетам не доверяем — утки, так утки.

Мораль состоит в том, что мы имеем дело с большим цивилизационным конфликтом. Это с одной стороны.

С другой — почему бы на всем этом не заработать? Даже за спиной у союзника.

Это раздолье для теневых схем, контрабандистов, подпольных торговцев оружием, а также хакеров и иных представителей преступного мира. Да что уж там, приходится называть вещи своими именами. Происходящее не может радовать, будущее не выглядит светлым. Поэтому остается надеяться, что это все газеты раздувают. Может быть, лучше во все это и не вникать — так жить проще. Хотя и этот вопрос тоже очень спорный.

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