WP: Египет планировал тайно поставить России до 40 тыс. ракет

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в феврале рспорядился изготовить до 40 тыс. ракет для «тайной отправки России». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на документ американской разведки, попавшие в сеть в феврале-марте через чат-приложение Discord. Глава государства, отмечает издание, поручил чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете «во избежание проблем с Западом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото: Kamran Jebreili / AP Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото: Kamran Jebreili / AP

Согласно документу от 1 февраля, египетский президент обсуждал производство ракет с чиновником Салахом ад-Дином (WP пишет, что речь, вероятно, идет о Мохамеде Салах ад-Дине, министре военного производства). Президент заявил чиновнику, что рабочим на фабрике, изготавливающей ракеты, нужно сказать, что они предназначены для египетской армии.

В ответ, пишет WP, Салах ад-Дин сказал, что при необходимости «прикажет своим людям работать посменно, потому что это было бы наименьшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за ранее оказанную помощь». О какой помощи речь, не уточняется. Как утверждает чиновник, «русские сказали ему, что готовы купить что угодно».

Из документа также следует, что президент Египта рассматривал возможность продажи продукции Китаю, чтобы «освободить место для наращивания производства» реактивной системы залпового огня Sakr 45. Предположительно, речь о 122-мм египетских ракетах «Сакр-45», которые совместимы с российскими реактивными системами залпового огня «Град».

В части документа, датированного 17 февраля, упоминаются планы поставок в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Уточняется, что порох, который должны были поставить РФ, производится на заводе №18, который WP называет «химическим предприятием с многолетней историей».

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, комментируя документ, заверил, что «позиция Египта основана на невмешательстве» в военный конфликт на Украине и «обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами». «Мы продолжаем призывать обе стороны к прекращению боевых действий и достижению политического решения путем переговоров»,— сказал он.

Неназванный представитель правительства США заявил, что американским властям неизвестно, выполнил ли Египет свои намерения. «Мы не видели, чтобы это произошло»,— сказал чиновник.

Лаура Кеффер