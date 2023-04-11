Песков назвал «уткой» публикацию о планах Египта поставить России до 40 тыс. ракет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что к публикациям в СМИ о планах Египта изготовить до 40 тыс. ракет для «тайной отправки России» нужно относиться как к «очередным уткам».

«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям»,— ответил пресс-секретарь на просьбу прокомментировать публикации.

Ранее сегодня, 11 апреля, The Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на утекший в сеть документ американской разведки, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в феврале распорядился изготовить до 40 тыс. ракет для «тайной отправки России». Господин ас-Сиси поручил чиновникам держать производство и поставку ракет в секрете «во избежание проблем с Западом», отмечает издание.

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, комментируя документ, заверил, что «позиция Египта основана на невмешательстве» в военный конфликт на Украине и «обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами». Неназванный представитель правительства США заявил WP, что американским властям неизвестно, выполнил ли Египет свои намерения. «Мы не видели, чтобы это произошло»,— сказал чиновник.

Эрдни Кагалтынов