Картаполов: к военнообязанным, уехавшим из РФ менее чем на 3 месяца, вопросов не будет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что закон об электронных повестках и реестре военнобязанных, одобренный сегодня в третьем чтении, направлен на сведение к минимуму ошибок в рамках призывной кампании. Он разъяснил, кого будут считать уклоняющимся от призыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе заседания Госдумы один из депутатов отметил, что военнообязанные в ходе призыва должны уведомлять о выезде с места жительства только в том случае, если они будут отсутствовать более чем три месяца. По его словам, граждане, подлежащие призыву, могут временно покинуть место жительства на меньший срок, а по возвращению обнаружить заведенное в их отношении административное дело за неявку в военкомат в период призывной кампании.

«Если гражданин в ходе призывной кампании не получил повестку по любой причине — уехал на рыбалку, в гости, за границу, уехал на два месяца и 29 дней — к нему никаких вопросов у военного комиссариата не возникает. Вернется, узнает о повестке, заглянув на ''Госуслуги'', или от работодателя, нет вопросов. Но он в следующий призыв должен сам прийти в течение двух недель в военкомат»,— ответил Андрей Картаполов.

При этом он подчеркнул, что повестка считается полученной, только когда она появляется в личном кабинете реестра или на портале «Госуслуги».

Андрей Картаполов сообщил о внесении поправок о едином реестре военнообязанных вчера, 10 апреля. Сегодня, 11 апреля, Госдума одобрила соответствующий закон во втором и третьем чтении. Поправки также предполагают ужесточение мер в отношении уклонистов.

В частности, со дня получения повестки (как в электронном, так и бумажном виде) вводится запрет на выезд из России. Неявка без уважительной причины по прошествии 20 суток со дня получения повестки влечет за собой ряд ограничительных мер, в том числе запрет на сделки с недвижимостью.

Лусине Баласян