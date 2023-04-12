Промышленная основа городского благополучия

За тридцатилетний период, с момента начала российской приватизации и до сегодняшних дней, экономика Санкт-Петербурга прошла ускоренный курс по адаптации к капиталистической модели рыночных отношений. Однако неизменной оставалась высокая роль промышленного сектора в структуре городской экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судостроительная отрасль в Петербурге в 1990-е годы одна из немногих сумела сохраниться наиболее полно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Судостроительная отрасль в Петербурге в 1990-е годы одна из немногих сумела сохраниться наиболее полно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большую часть своего существования Санкт-Петербург считался крупным индустриальным центром страны: Так было при царях, советской власти и остается сейчас. Начиная с XIX века город считался лидером отечественного машиностроения и электротехнической отрасли. К 1990-м годам власти Ленинграда активно развивали электроэнергетику, машиностроение, металлообработку и пищевую промышленность.

Промышленная спираль

В разгар российской приватизации (1992–1993 годы) город был главным научно-производственным и культурно-образовательным центром обновленной России. Более половины отечественных турбин и генераторов, свыше четверти полиграфического оборудования, более десятой части всевозможных приборов и другой сложной техники выпускалось в Северной столице. К этому списку можно добавить продукцию ВПК: атомные подводные лодки, корабли, радиолокационные станции, танки, артиллерийские установки, ракеты, спецматериалы. Значимое место в экономике страны и города занимали машиностроение, металлообработка, легкая и пищевая промышленность. Последующее десятилетие перемололо всех и вся.

Началась тотальная приватизация предприятий гражданского назначения и частичная — предприятий ВПК. Доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Феликс Рыбаков в своей работе «Особенности реформирования экономики Санкт-Петербурга» приводит данные: к 2002 году из 199 предприятий и ВПК 119 стали частными — это 72 завода и 47 научно-технических организаций. В городском судостроении было приватизировано 66,7%, в радиоэлектронике — 87%, в машиностроении — 75,5% предприятий, научных институтов и конструкторских бюро.

Город начал терять свою промышленность. Остававшиеся на плаву предприятия едва сводили концы с концами: денег для развития предприятий не было, катастрофически не хватало и оборотных средств. Коммерческие банки (а других не стало) готовы были предоставлять кредиты только под высокие проценты, делая нерентабельным производство. Жирной точкой эпохи переходного периода экономики стал дефолт 1998 года.

«После 1990-х годов экономика города потеряла не только отдельно взятые предприятия, но и целые отрасли. По сути, не стало легкой промышленности, закрылись кожевенные предприятия, станкостроение и авионика и другие отрасли»,— рассказывает председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров.

Промышленность сжималась не только по объемам производства, но и физически. Предприятия распродавали свою недвижимость — кто за бесценок, кто за долги. Исключением можно считать ВПК, который получал госзаказы, но также частично потерял площади. Наглядным примером того времени может служить приватизация завода «Арсенал». Некогда оборонное предприятие стало частным. Однако собственники не могли не только продать, а даже зайти в несколько цехов предприятия, так как не имели «оборонного доступа».

В несколько лучшем положении оказались корабелы. Судостроительная отрасль одна из немногих сумела сохраниться наиболее полно. Для этого было несколько причин. Во-первых, даже в самые сложные времена корабелы получали госзаказы и иностранные контракты. Во-вторых, даже ослабевшее государство по инерции продолжало оберегать оборонные предприятия.

Новые реалии

Перевод экономики на «рыночные рельсы» привел к появлению в городе малого бизнеса. Предприниматели располагали свои офисы в бывших административных зданиях заводов, а промзоны использовались как склады, ремонтные мастерские и под другие нужды. Значительная часть малых предприятий города заняла нишу торговли и общепита. Однако многие работали в сфере строительства и промышленности. Кроме того, Петербург обогнал Россию по числу компаний, занятых в области науки и научного обслуживания. Можно сказать, что это стало следствие огромного числа приватизированных НИИ и конструкторских бюро.

Однако в этом секторе экономики быстро произошло расслоение. «Челноков» (людей, привозящих товары в страну небольшими партиями) сменили хорошо организованные компании-импортеры. Петербургский «Союзконтракт» стал одним из крупнейших импортеров продовольствия в Россию. По разным оценкам, годовой оборот компании колебался от $800 млн до $1,2 млрд. Одновременно лидерами городской экономики становятся крупные предприятия энергетического сектора и банки. Первые (такие как «Ленэнерго» и «Лентрансгаз») имели неограниченный доступ к энергетическим ресурсам, вторые — к деньгам.

Именно в середине 1990-х в Петербурге реализуется первый общегородской бизнес-проект. По распоряжению мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, более двух десятков крупных предприятий города создают Петербургскую топливную компанию. Новое предприятие становится владельцем городских (советских) нефтяных баз и заправочных станций и единоличным поставщиком топлива для крупных предприятий города. Президент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александр Ходачек говорит, что власти города пошли на такой шаг из-за больших перебоев с поставками топлива в город. В противном случае весь городской транспорт остановился бы.

Главным экономическим трендом того времени для отечественного бизнеса стали направления, приносящие быстрые деньги. Работать на перспективу могли только западные инвесторы и их российские представители.

Евроинтеграция

Возрождение городской промышленности началось с пищевой отрасли. За первые десять лет рыночной экономики, по разным оценкам, в этот сектор было вложено почти $5 млрд. Только Coca-Cola и PepsiCo инвестировали около $1 млрд. Именно в это время многие отечественные предприятия переходят под контроль западного капитала. В это же время Петербург получает еще один статус — «Пивная столица России». Это произошло благодаря Baltic Beverages Holdings, Carlsberg Group, Heineken и AB InBev Efes, которые обновили мощности различных петербургских предприятий, расширили продажи и заметно увеличили линейку отечественной и импортной продукции на полках магазинов. Табачные гиганты Rothmans International Tobacco, Philip Morris Int. и Japan Tobacco взяли под контроль местные фабрики по производству сигарет. Следом начали подтягиваться западные производители продуктов. Промышленный сектор Петербурга следовал общероссийской тенденции: более половины иностранных инвестиций приходились на пищевку. К 2005 году эта отрасль обогнала некогда городского лидера — сектор машиностроения.

Примерно к 2007 году благодаря увеличившимся государственным и корпоративным заказам машиностроители добились паритета с пищевой отраслью. Мощную поддержку от государства получили и предприятия ВПК. Все это стало возможным после того, как в России была сформулирована стратегия развития страны на несколько десятилетий вперед и начало происходить укрупнение госкорпораций и холдингов.

Политический аспект

Позитивные изменения в экономике стали заметны после сентября 2003 года, когда победу на досрочных губернаторских выборах одержала Валентина Матвиенко. Большое число петербургских чиновников и бизнесменов, перебравшихся в начале нулевых Москву и занявших топовые позиции в госкорпорациях и политическом истеблишменте, словом и делом стали помогать Петербургу.

«При Валентине Матвиенко в городе начал формироваться фармацевтический и другие кластеры. Для городской экономики и промышленности госпожа Матвиенко сделала очень много. Достаточно сказать, что на момент ее избрания доходная часть городского бюджета составляла около 75 млрд рублей, после ее ухода — 357 млрд рублей»,— продолжает Сергей Федоров.

В городе все активнее восстанавливаются экономика и промышленность. Все это происходит в обычном будничном ритме, похожем на рутину. Открытие зарубежного представительства или предприятия уже не становится причиной для праздника и бравурных речей представителей власти. Господдержка, крупные заказы отечественных гигантов делают жизнь бизнеса стабильной и предсказуемой.

Именно в этот момент получают широкую известность в стране петербургские бренды: «ВКонтакте», мобильный оператор «Мегафон», крупные торговые сети «О’Кей», «Лента», «Карусель» и «Пятерочка». Теперь Петербург становится лидером по числу качественных торговых площадей. Однако несмотря на широкую известность этих компаний, их общая доля в городской экономике незначительна.

Настоящая сенсация произошла в 2007 году, когда в городе открылся завод «Тойота». Власти объявляют о начале создания автомобильного кластера с планами открытия еще четырех заводов с общей максимальной мощностью выпуска 1 млн автомобилей в год. Следом открывают свои производства «Ниссан» и «Дженерал Моторс». В 2010 году в Петербург приходит «Хендэ». Теперь главная задача властей — увеличить локализацию производств. Дальше всего в этом вопросе пошел корейский концерн. В 2021 году предприятие начало выпуск собственных двигателей.

Впрочем, «Невский Детройт» не получился. Пятый производитель так и не пришел, а после кризиса 2008 года с рынка ушел и американский производитель. Хотя до недавнего времени автомобильная отрасль играла заметную роль в городской экономике, выпуская почти 380 тыс. автомобилей ежегодно.

«На экономическое развитие нашего города оказал влияние ряд разных факторов. В первую очередь — реализация многих инфраструктурных проектов, в том числе проводимых на основании государственно-частного партнерства. Еще хороший пример — переезд компании "Газпром" в Санкт-Петербург»,— говорит бизнес-омбудсмен Петербурга Александр Абросимов.

Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости группы ЦДС, добавляет: «За последние 10–15 лет все большую роль в экономике города стала играть строительная отрасль. Сейчас она сформировала и формирует новый современный облик Петербурга и при этом является одним из главных инвесторов в развитие социальной инфраструктуры. Город растет, строится и расширяется. За счет этого растет и экономика Петербурга».

Новые реалии

Для Санкт-Петербурга одним из самых амбициозных экономических проектов последнего времени является также развитие туристической индустрии в городе. «Рост туристического сектора мы наблюдаем с трехсотлетия Санкт-Петербурга — с 2003 года. В эту отрасль вложили очень много сил, энергии и средств. Даже сейчас, несмотря на падение международного туризма, мы наблюдаем рост внутреннего туризма»,— говорит Алексей Биляк, руководитель торгово-производственной компании ЦКТ в Санкт-Петербурге.

По информации комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга суммарный доход от гостей, которые посетили Северную столицу в только в 2022 году, составит 366 млрд рублей. Отраслевые эксперты указывают, что отрасль генерирует около 400 тыс. рабочих мест, что может считаться одним из высоких показателей занятости в городской экономике. Однако данные «Петростата» свидетельствуют о ежегодном росте только промышленного производства. Исключением может считаться кризисный 2009 год. Даже пандемийный 2021 год промышленность наращивала производство, когда другие отрасли демонстрировали спад.

Как говорит Александр Ходачек, по истечении тридцати лет капитализма в России Петербург остается крупным промышленным центром страны и является крупным разработчиком и производителем электротехнической продукции, лидером в судостроительной отрасли, приборостроении, пищевой и перерабатывающей промышленности и пока еще машиностроении. Сейчас промышленность города насчитывает примерно 700 компаний и 17 тыс. малых предприятий. Это больше, чем работало в Ленинграде.

Александр Кравцов, управляющий партнер Fizika Development, резюмирует: «Главное достижение современной экономической модели, на мой взгляд,— создание свободного рынка и прозрачной системы налогообложения, благодаря чему каждый предприниматель может достичь успеха на своем поприще».

Игорь Федоров