Сильное землетрясение произошло к югу от Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано 11 апреля в 23:39 по камчатскому времени (14:39 по мск) недалеко от Петропавловска-Камчатского, передает корреспондент «Ъ».

По предварительным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 51 км от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе. Очаг залегал на глубине около 89 км под морским дном.

Землетрясение силой до 4 баллов ощущали жители Петропавловска-Камчатского, города Вилючинска, а также населенных пунктов Елизовского района Камчатки.

Подземный толчок произошел примерно в том же районе, где 3 апреля было зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой 6,9.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский