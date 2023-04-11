Пермское предприятие посетил депутат Госдумы Андрей Луговой

Пермскую целлюлозно-бумажную компанию (ПЦБК) в начале апреля посетил депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, председатель совета торгово-промышленной палаты РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии. Согласно сообщению пресс-службы ТПП, господин Луговой провел в Перми совещание по вопросам развития экономики замкнутого цикла. В совещании приняли участие президент ТПП Вячеслав Белов, директор Лиги переработчиков макулатуры Андрей Гурьянов, директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев и заместитель председателя Совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла и экологии Кирилл Перов.

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Участники обсуждали механизм расширенной ответственности производителей (РОП) для обеспечения максимального вторичного использования макулатуры в качестве сырья.

Отметим, что в совещании участвовал недавно вошедший в состав совета председатель комитета по госполитике и местному самоуправления краевого заксобрания Александр Бойченко. В начале года он был назначен первым заместителем председателя совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии.

Совет создан при Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ). Новый совет организован на базе двух упраздненных комитетов: по природопользованию и экологии, а также по развитию экономики замкнутого цикла. Всего в состав нового совета вошли 140 членов: эксперты, ученые, предприниматели, руководители отраслевых предприятий и ассоциаций переработчиков вторичных ресурсов.

Пермская целлюлозно-бумажная компания — один из крупнейших переработчиков макулатуры в России с мощностью 300 тыс. тонн вторсырья в год. Предприятие организовывает выпуск, сбор и дальнейшее использование гофроупаковки. Цикл повторяется до 12 раз, достигая максимально возможного извлечения полезных ресурсов из отходов производства и потребления.