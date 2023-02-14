В «Балтийском доме» отменили спектакль с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова

Театр «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге отменил спектакль «Эйнштейн и Маргарита» за полчаса до его начала. Показ представления «о любви и атомной бомбе» по произведению Александра Гельмана «Альмар» должен был пройти 14 и 15 февраля, посетителей уведомили об отмене за полчаса до начала мероприятия.

Представители театра объяснили отмену «техническими причинами». Премьера спектакля состоялась еще 12 июня в Москве, в Петербурге его играли в ДК «Выборгский».

В середине ноября 2022 года «Ъ-СПб» писал, что Ксению Раппопорт исключили из петербургского совета по культуре и искусству.

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