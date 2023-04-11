Глава уральского ЦБ Рустэм Марданов покидает свой пост

Начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов покидает свой пост, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе ЦБ. Исполняющим обязанности руководителя уральского управления назначен его первый заместитель Евгений Барышников. Как говорится в сообщении на сайте ЦБ, Рустэм Марданов с 1 мая станет новым руководителем ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) вместо Надежды Ивановой, которая выходит на пенсию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рустэм Марданов родился 9 мая 1964 года в Уфе (Башкирская АССР). В 1986 году окончил Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе. В 1989 году окончил аспирантуру Института экономики и социологии Башкирского научного центра Уральского отделения Академии наук СССР. К 1998 году прошел путь до заместителя председателя Национального банка республики Башкортостан — начальника экономического управления. С 2015 по 2018 годы был премьер-министром правительства республики Башкортостан. С декабря 2018 года назначен начальником уральского ГУ Банка России.

Ранее Рустэм Марданов в колонке для «Ъ-Урал» рассказал о влиянии сокращения импортных поставок оборудования и материалов на работу уральских предприятий.

Диана Сунагатуллина

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