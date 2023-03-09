«Две трети предприятий испытали проблемы с импортом»

Начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов в колонке для «Ъ-Урал» рассказал о влиянии сокращения импортных поставок оборудования и материалов на работу уральских предприятий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Российские компании в 2022 году столкнулись с проблемой импортозамещения инвестиционных товаров. Однако большинство из них смогли переориентироваться на отечественные аналоги или аналоги из дружественных стран. При этом некоторые предприятия нарастили выпуск собственной продукции. Ситуацию с импортозамещением Банк России проанализировал в новом докладе о состоянии экономики в регионах.

На внутреннем рынке среди товаров инвестиционного назначения (машины, оборудование, транспортные средства, строительные материалы и т.п.) преобладает продукция российского производства. Объем ввезенных инвестиционных товаров в 2021 году составил 46% от всего российского импорта, в 2022 году — 41%. При этом в 2022 году сохранилась положительная динамика выпуска отечественных товаров инвестиционного назначения.

По данным мониторинга предприятий Банка России, в целом по стране две трети предприятий в прошлом году испытали проблемы с импортом. Они были вызваны отказом иностранных поставщиков от поставок, проблемами с транспортировкой и сложностями при осуществлении платежей.

При этом у двух третей предприятий Урала проблемы с поставками оборудования и запчастей из «недружественных» стран никак не повлияли на выпуск. Больше всего о негативном влиянии сокращения импорта говорили участники опроса из сфер торговли, транспорта и хранения.

На отраслях промышленности снижение импорта отразилось по-разному. Предприятия машиностроения сообщали как о снижении выпуска, так и об его увеличении из-за возросшего спроса на продукцию, причем вторых было больше.

С целью преодоления высокой степени зависимости российских предприятий от импортных инвестиционных товаров правительством РФ в 2022 году был определен список ключевых для экономики импортных товаров, на которые были обнулены ввозные пошлины, а также был разрешен параллельный импорт.

По данным оперативного опроса Банка России, основным способом решения проблем с импортом для предприятий являлась замена западных поставщиков на российских (59% столкнувшихся с проблемами предприятий заменили оборудование, 60% — запчасти) и реже азиатских (51% и 57% соответственно).

Многие предприятия для решения проблемы импортозамещения используют обратный инжиниринг. Причем для разработки аналогов стараются брать те импортные позиции, которые в дальнейшем будут востребованы на предприятиях по всей России.

В 2023 году процессы импортозамещения и увеличения производства инвестиционных товаров продолжатся, несмотря на сложности с поставками оборудования.