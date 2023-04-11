Great Wall Motor назвал стоимость пикапа Poer KingKong в России

Компания Great Wall Motor назвала стоимость пикапа Poer KingKong, который появится на российском рынке весной 2023 года.
Автомобиль с двухрядной кабиной получил грузовой отсек грузоподъемностью 975 кг. Новинку предложат со 190-сильным 2-литровым бензиновым двигателем и 150-сильным 2-литровым дизелем. Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.
Заявлено, что в оснащение пикапа войдут камеры кругового обзора, система экстренного торможения, система предотвращение опрокидывания, мультимедиа с 10-дюймовым дисплем, розетка на 220 В, датчики света и дождя, противотуманные фары с функцией автоматического освещения сектора поворота и другое оборудование.
Стоимость базовой комплектации Comfort составит от 2,8 млн руб., а топовой Elite — от 3 млн руб. Продажи нового GWM Poer KingKong в России начнутся с 25 апреля.
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