ФСБ задержала хабаровчанина по подозрению в госизмене путем переводов денег ВСУ

Силами ФСБ задержан по подозрению в государственной измене житель Хабаровска. ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщает, что он переводил деньги в помощь вооруженным силам Украины (ВСУ).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил переводы личных денежных средств для приобретения ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования, рассказали агентству в ЦОСе. Уголовное дело следователями ФСБ возбуждено по признакам госимены (ст. 275 УК РФ). По ней фигуранту грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с возможным штрафом до 500 тыс. руб.

В рамках расследования проводится сбор и закрепление доказательств.

Эрнест Филипповский, Хабаровск