Губернатор Кузбасса заявил о готовности ко второму сроку работы в этой должности

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал планы по участию в предстоящей кампании по выборам главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На пресс-конференции во вторник, отвечая на этот вопрос, Сергей Цивилев напомнил, что он был назначен на эту должность президентом 1 апреля 2018 года: «Он тогда сказал: «Я вас назначаю только как временно исполняющего обязанности, и не более того, а выбирать вас будут жители Кузбасса, и ответственность будете нести перед ними». «Сейчас наступает второй срок», заявил губернатор. «Хочу сказать следующее: я к дальнейшей работе готов, а принимать решения будет житель Кузбасса. Увидим, какое решение примут жители Кузбасса, но подчеркиваю, я к этой работе готов»,– сказал Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев был избран губернатором Кемеровской области на пять лет на выборах 9 сентября 2018 года, вступил в должность после избрания 17 сентября 2018 года. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», выдвинутый от «Единой России» Сергей Цивилев, одержал победу, набрав 81,29% голосов избирателей. Остальные четверо его соперников не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

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Игорь Лавренков, Кемерово