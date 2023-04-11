Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву для переговоров по энергетике

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву для переговоров по энергетике. У него запланированы встречи с вице-премьером Александром Новаком и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: @szijjarto.peter.official Петер Сийярто

Фото: @szijjarto.peter.official

Господин Сийярто написал в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), что сегодня в Москве обсудит «важнейшие вопросы в целях обеспечения безопасности венгерского энергоснабжения». Пост он сопроводил фотографией из московского аэропорта.

Синоптики прогнозируют, что зима 2023-2024 годов будет намного холоднее, чем в 2022-2023 годах, написал господин Сийярто. В этой связи, отметил он, Венгрии нужны бесперебойные поставки нефти, газа и ядерного топлива, а для этого нужно поддерживать отношения с РФ. «Это вопрос не политических предпочтений, а физики»,— сообщил Петер Сийярто.

Об отношениях Венгрии с США и ЕС — в материале «Ъ» «Один в поле Орбан».