«На Ближнем Востоке возникает новая геополитическая реальность»

Иран и Саудовская Аравия хотят нормализовать отношения через семь лет после разрыва. Страны совершили первые шаги по назначению послов, сообщили в иранском МИДе. Кроме того, Тегеран и Эр-Рияд намерены возобновить авиасообщение, а до конца месяца с визитом в Саудовскую Аравию должен прибыть президент Ирана Эбрахим Раиси. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что примирение Саудовской Аравии и Ирана преобразит Ближний Восток, а в проигрыше могут оказаться США и Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

На Ближнем Востоке стремительно происходят тектонические изменения, последствия которых региону еще только предстоит осознать. В течение нескольких десятилетий (особенно в последние годы) главным конфликтом, главным геополитическим противостоянием было соперничество между Ираном и Саудовской Аравией — ключевыми державами шиитского и суннитского мира.

Гибридные войны между ними шли во многих горячих точках: и в Йемене, и в Сирии, и даже в процветающих монархиях Персидского залива, в том числе в самой Саудовской Аравии, где Тегеран поддерживал шиитские диаспоры, которые жаловались на угнетение и были готовы бороться за свои права.

Антагонизм Ирана и Саудовской Аравии был весьма выгоден США. Вашингтон мог позиционировать себя как гаранта безопасности королевства на случай нападения более мощного в военном отношении Ирана или восстания шиитов, составляющих большинство населения в самой богатой нефтью Восточной провинции Саудовской Аравии.

В обмен на военную поддержку саудовские власти подстраивали под интересы США свою политику на нефтяном рынке. До поры до времени это всех устраивало, но вот ситуация начала меняться. Саудовцы перестали рассматривать Вашингтон, особенно когда там у власти демократические администрации, как надежного партнера.

Тревожным звонком для наследного принца Мухаммеда, фактически руководящего сегодня страной, стали беспрецедентно жесткие санкции США против Москвы. Например, заморозка размещенных на Западе золотовалютных резервов. Саудовцы опасаются, что при определенных обстоятельствах такая судьба может постигнуть и их. Ведь претензий к королевству у США немало, особенно по части соблюдения прав человека.

В отношении Вашингтона принц Мухаммед с какого-то момента стал вести себя независимо, а иногда и просто вызывающе. Так, несмотря на настоятельные призывы США, он продолжает координировать с Москвой свою политику на нефтяном рынке. А недавно согласился уменьшить объем добычи, что вызвало рост котировок и принесло дополнительные доходы в российский бюджет в разгар санкционной войны с Западом. Более того, нефтяные сделки с Китаем саудовцы начали проводить в юанях, что было воспринято как болезненный удар по монополии доллара.

И, наконец, сенсационное, для многих неожиданное соглашение о восстановлении дипотношений, которое Саудовская Аравия и Иран подписали месяц назад в Пекине при посредничестве Китая. Тем самым КНР заявила о себе как о ключевом игроке на Ближнем Востоке, где до того все миротворческие инициативы были плодом исключительно американской дипломатии.

И вот монополия нарушена. После чего события стали развиваться стремительно: на этой неделе в Тегеран прибыла саудовская делегация, которая вплотную займется вопросом возвращения посольства, закрытого семь лет назад. Более того, на конец апреля намечается исторический визит в Эр-Рияд президента Ирана Ибрагима Раиси.

А параллельно ориентирующиеся на Тегеран хуситы в Йемене готовятся подписать мирное соглашение с Саудовской Аравией, что положит конец восьмилетней войне, в которой саудовцы основательно увязли. Выйти из йеменской ловушки, сохранив лицо, наследный принц Мухаммед может только при помощи Тегерана. И, похоже, тот готов эту помощь оказать.

Ближний Восток, избавленный от ирано-саудовского противостояния, станет совсем другим, неузнаваемым регионом.

В нем появятся новые ключевые игроки, а прежние союзы уйдут в тень. Например, ситуативный альянс между саудовцами и Израилем, который так активно и небезуспешно продвигал бывший президент США Дональд Трамп. По мере уменьшения иранской угрозы этот альянс, как и «зонтик» США, будет становиться для Саудовской Аравии все менее актуальным.

К этой новой реальности придется привыкать всем: и Вашингтону, и Тель-Авиву, и Пекину, и Москве, которой пока удается поддерживать тесные, а порой и плодотворные связи как с иранцами, так и с саудовцами.

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