Скажи мне, кто твой враг

Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном может быть подписан в ближайшее время, переговоры вышли на финальную стадию. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан во время визита в Москву. На его встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым обсуждались последние детали будущего договора, а также другие насущные вопросы международной политики и двусторонних отношений. За последний год для российско-иранских встреч традицией стало обсуждение темы совместного противостояния «деструктивной линии коллективного Запада». На сей раз главы МИДов России и Ирана дали понять, что делать будут это вместе с Китаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров (справа) и Хосейн Амир-Абдоллахиан встретились как без пяти минут стратегические союзники — соответствующий договор между двумя странами будет готов к подписанию не сегодня завтра

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров (справа) и Хосейн Амир-Абдоллахиан встретились как без пяти минут стратегические союзники — соответствующий договор между двумя странами будет готов к подписанию не сегодня завтра

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы находимся на финальной стадии переговоров по поводу проекта долгосрочного стратегического договора между нашими странами, и надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять моего коллегу в Тегеране и мы сможем там этот финализированный документ подписать»,— констатировал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан по итогам переговоров в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Чуть раньше он выразил надежду на то, что правовые департаменты дипломатических ведомств двух стран доработают проект договора в течение следующего месяца.

Новый документ должен прийти на смену Договору об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и Ираном, заключенному в 2001 году на десять лет, а потом автоматически продлеваемому каждые пять лет.

Вопрос о необходимости нового договора впервые поставил предыдущий глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф летом 2020 года. Но процесс погряз в бюрократии. За это время Тегеран подписал аналогичные договоры с Китаем (март 2021 года) и Венесуэлой (июнь 2022 года). Однако год назад Москва и Тегеран все-таки договорились активизировать работу над документом. Тем более что отступать было некуда. На фоне фактического разрыва отношений с Западом Москва срочно в очередной раз разворачивалась на Восток — как на политическом, так и на экономическом направлениях. Этим же курсом чуть раньше отправился и Тегеран. Помимо ставки на Пекин, в последние годы был сделан акцент на сотрудничество с арабскими соседями. В частности, три недели назад было объявлено о восстановлении отношений Ирана с Саудовской Аравией. Посредником между Эр-Риядом и Тегераном выступил Пекин.

«Поворот на Восток и к соседям уже принес Тегерану дивиденды на китайском и арабском направлениях, но нынешний состав иранского МИДа не может записать эти заслуги на свой счет. С Китаем договор подписывал предыдущий министр иностранных дел, а с Саудовской Аравией — секретарь Высшего совета национальной безопасности»,— сказал “Ъ” научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. На этом фоне для Хосейна Амир-Абдоллахиана важно заполучить договор с Москвой как можно скорее. К тому же дополнительную цену этому успеху придаст подписание этого документа в Тегеране, что укрепит позиции нынешнего министра иностранных дел Ирана и его ведомства.

Предполагается, что документ активизирует сотрудничество между странами на всех направлениях.

«В последний год в Москве и Тегеране часто непублично задают вопрос, а что будет с двусторонними отношениями, если с Ирана или России снимут санкции в результате возобновления иранской ядерной сделки или окончания боевых действий на Украине? Новый договор даст на него официальный, юридически обязывающий ответ: "Продолжим работать друг с другом"»,— подчеркнул Адлан Маргоев.

В 2022 году, согласно заявлениям российских официальных лиц, товарооборот между странами вырос почти на 15% и составил $4,9 млрд. Ставка во многом делается на реализацию проектов в рамках развития международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» (маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай, Индия). Проект еще не завершен, сейчас достраивается участок железной дороги Решт — Астара в Иране, который планируют ввести в эксплуатацию к 2025 году. И Москва, и Тегеран возлагают на МТК большие надежды, в связи с чем Сергей Лавров выразил надежду на то, что Тегеран и Баку (также участник МТК) преодолеют имеющиеся между ними трения. Москва готова помочь в разрешении имеющихся проблем. Правда, вряд ли это будет просто. Особенно на фоне все более тесных связей между Азербайджаном и Израилем. Так, пока глава МИД Ирана посещал Москву, его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов открывал посольство своей страны в Тель-Авиве.

Впрочем, ситуация с «врагами» и «друзьями» в регионе меняется быстро. К примеру, еще недавно переговоры между Эр-Риядом и Тегераном казались бесперспективными, но теперь все иначе. Будучи в Москве, иранский министр подтвердил планы в ближайшее время встретиться с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом.

Говорилось на переговорах в МИД РФ и еще об одной региональной встрече — между представителями России, Ирана, Турции и Сирии на уровне заместителей министров иностранных дел. Речь идет о процессе сближения между Анкарой и Дамаском, посредником в котором выступают Тегеран и Москва. Подготовка встречи идет уже несколько месяцев, но ее все время переносили. Однако, как сообщил Хосейн Амир-Абдоллахиан, долгожданное событие все же состоится на следующей неделе в Москве.

Не забыли два министра поговорить и о Китае. В частности, отвечая на вопрос журналистов, они активно поддержали китайскую инициативу по глобальной безопасности.

Вопрос был адресован господину Амир-Абдоллахиану, но Сергей Лавров также не удержался от комментария. Глава МИД РФ напомнил, что эта инициатива обсуждалась в ходе недавнего визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, и тут же отметил, что не будет «подробно говорить о том, кто подрывает основополагающие нормы международного права, всем ясно, что это США и их сателлиты». Перед этим господин Лавров также подчеркнул, что в ходе переговоров с иранским коллегой было подтверждено «неприятие деструктивной линии коллективного Запада, направленной на подмену международного права». Упомянул Сергей Лавров и о роли США в разрушении ядерной сделки — выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году Тегераном с пятью постоянными членами СБ ООН и Германией. «Мир по-прежнему ждет возвращения США к своим обязательствам в рамках ядерной сделки, и мы особо подчеркнули, что все незаконные санкции в отношении Ирана должны быть сняты»,— отметил российский министр.

Буквально накануне в интервью катарскому телеканалу «Аль-Джазира» глава МИД Ирана сообщил, что в парламент республики внесен законопроект, предусматривающий установление максимального срока для проведения переговоров по СВПД. «Двери диалога не будут открыты всегда»,— сказал он. Впрочем, из слов Хосейна Амир-Абдоллахиана следует, что пока еще «двери открыты». В то же время Сергей Лавров подчеркнул, что окончательное решение относительно возобновления ядерной сделки должны принять все участники СВПД, включая Россию и Китай.

Марианна Беленькая